Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα αυτοκίνητο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) που κατευθυνόταν στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ο οποίος βρίσκεται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων. Δεν υπήρξαν θύματα από το πλήγμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι και ασφαλείς, δήλωσε ο διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Καταδικάζω με τον πλέον έντονο τρόπο αυτήν την επίθεση εναντίον προσωπικού του ΔΟΑΕ», τόνισε ο Γκρόσι, διευκρινίζοντας πως η επίθεση σημειώθηκε κατά την διαδικασία αντικατάστασης του κλιμακίου που εποπτεύει τον πυρηνικό σταθμό. «Απευθύνουμε, για ακόμη μια φορά, έκκληση για μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση», συνέχισε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, υπογραμμίζοντας πως ελλοχεύει ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής σε περίπτωση που πληγούν οι εγκαταστάσεις του σταθμού στη Ζαπορίζια. Απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει ποιος ευθύνεται για την αεροπορική επιδρομή εναντίον του οχήματος του ΔΟΑΕ.

Russian drone struck and seriously damaged an International Atomic Energy Agency vehicle that was on its way to Zaporizhzhia NPP for personnel rotation. Fortunately, there were no victims.



The IAEA Director General Rafael Grossi condemned this "unacceptable" attack on the… pic.twitter.com/XFa9zJy5nK — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 10, 2024

Φωτογραφία που συνοδεύει την ανάρτηση του Γκρόσι στην πλατφόρμα Χ δείχνει ένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο με ευκρινή διακριτικά του ΔΟΑΕ.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για εσκεμμένο πλήγμα των ρωσικών δυνάμεων, το οποίο καταδεικνύει πως η Μόσχα περιφρονεί το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς οργανισμούς. «Αυτή η επίθεση καταδεικνύει ξεκάθαρα πώς αντιμετωπίζει η Ρωσία οτιδήποτε έχει σχέση με το διεθνές δίκαιο, τους διεθνείς οργανισμούς και την ασφάλεια. Οι Ρώσοι αποκλείεται να αγνοούσαν τον στόχο τους, ήξεραν ακριβώς τι έκαναν και ενήργησαν εσκεμμένα», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και άλλους φορείς να δώσουν «ξεκάθαρη και αποφασιστική απάντηση» στη Ρωσία.

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο σε όλη την Ευρώπη, από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της εισβολής στην Ουκρανία. Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται συχνά για πλήγματα στη γύρω περιοχή, τα οποία εγείρουν ανησυχία σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

