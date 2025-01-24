Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι ελπίζει να αποφευχθούν πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ευχόμενος να κλειστεί «συμφωνία» με την Τεχεράνη, ορκισμένο εχθρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ερωτηθείς από μια δημοσιογράφο αν θα υποστήριζε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον των εγκαταστάσεων αυτών, απάντησε πως θα συζητήσει το ζήτημα με ανθρώπους «πολύ υψηλού επιπέδου», χωρίς να διευκρινίσει ούτε σε ποιους αναφέρεται, ούτε πότε.

«Θα ήταν αληθινά ευχάριστο αν μπορούσαμε να επιλύσουμε το πρόβλημα χωρίς να περάσουμε στο επόμενο βήμα», είπε.

Ο κ. Τραμπ εκφράστηκε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, αφού υπέγραψε διάφορα εκτελεστικά διατάγματα.

Είπε πως πρέπει κανείς να «ελπίζει» πως το Ιράν θα «κλείσει συμφωνία» κι αν δεν το κάνει δεν θα υπάρξει κλιμάκωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο αρχιτέκτονας της πολιτικής της λεγόμενης «μέγιστης πίεσης» στο Ιράν κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας (2017-2021).

Στο πλαίσιο αυτό, απέσυρε το 2018 τις ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν (επισήμως το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, ή ΚΟΣΔ), που κλείστηκε τρία χρόνια νωρίτερα και προσέφερε στην Τεχεράνη άμβλυνση των κυρώσεων με αντάλλαγμα περιορισμούς στις πυρηνικές φιλοδοξίες της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει επανειλημμένα προεκλογικά πως το Ισραήλ θα μπορούσε να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, συναντήθηκε με ιρανό αξιωματούχο μετά τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου για να αναζητηθεί τρόπος να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις. Η Τεχεράνη διέψευσε πως υπήρξε τέτοια συνάντηση.

