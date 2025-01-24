Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του της Ρωσίας και του Ιράν είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, στην επικοινωνία του Χακάν Φιντάν με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, το θέμα που κυριάρχησε ήταν οι εξελίξεις στη Συρία.

Το ίδιο θέμα και ευρύτερα οι περιφερειακές εξελίξεις απασχόλησαν τον Τούρκο υπουργό με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.