Στο Ισραήλ έφτασε χτες, Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, με σκοπό να δώσει ξανά πνοή στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο κ. Μπλίνκεν τον παρότρυνε να εκμεταλλευτεί την εξόντωση του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πριν από σχεδόν μία εβδομάδα, προκειμένου να διασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων αλλά και τη λήξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα δε με εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, κατά τη συνάντησή τους -η οποία διήρκησε 2,5 ώρες και διεξήχθη στην Ιερουσαλήμ- υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη το Ισραήλ να ενισχύσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ζητεί από τον υπουργό Εξωτερικών του - σε αυτή του την 11η επίσκεψη στην περιοχή, εδώ και έναν χρόνο - να ασκήσει περαιτέρω πίεση για την επίτευξη προόδου, τη στιγμή, όμως, που ούτε το Ισραήλ, ούτε η Χαμάς έχουν δώσει μέχρι σήμερα οποιοδήποτε δείγμα “διάθεσης” να μετακινηθούν από τις θέσεις τους και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ τους έχουν παγώσει σχεδόν από τα τέλη Αυγούστου.

Η πρόταση της Αιγύπτου και ο Χόχσταϊν

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, η Αίγυπτος έχει καταθέσει πρόταση σύμφωνα με την οποία προτείνεται, σε πρώτη φάση, μία «συμπτυγμένη» συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση αριθμού ομήρων και στόχο τη διεξαγωγή νέου κύκλου διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας. Από την πλευρά του το Ισραήλ, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC News, δεν έχει απορρίψει την πρόταση αλλά και ούτε την υποστηρίζει.

Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον πιέζει για κατάπαυση του πυρός και ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ. Εν μέσω του εν εξελίξει διπλωματικού πυρετού, στον Λίβανο βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Έιμος Χόχσταϊν, με σκοπό την έναρξη συνομιλιών με αξιωματούχους στη Βηρυτό.

Βρισκόμαστε δύο εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή των αμερικανικών εκλογών, με τον πόλεμο να μαίνεται και στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και τον Λίβανο, ενώ η προοπτική μίας ευρύτερης και, κατά συνέπεια, εφιαλτικότερης ανάφλεξης με το Ιράν είναι ορατή. Ολόκληρη η περιοχή ζει εδώ και 22 ημέρες με την αγωνία της απάντησης της ισραηλινής ηγεσίας στα αντίποινα του Ιράν με τους περίπου 180 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου.

Η μη εξουσιοδοτημένη διαρροή εγγράφων των Ηνωμένων Πολιτειών ήδη πρόδωσε πως το ανταποδοτικό χτύπημα του Ισραήλ κατά του Ιράν επίκειται και ήδη εδώ και 15 ημέρες ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, έχει επιδοθεί σε ένα διπλωματικό «ντεμαράζ» ζυγίζοντας φίλους και εχθρούς. Όπως μάλιστα, δήλωσε ο ίδιος χθες, Τρίτη, από το Κουβέιτ, τα αραβικά κράτη διαβεβαιώνουν την Τεχεράνη – έπειτα και από τις απειλές της εναντίον τους – ότι δεν θα επιτρέψουν ούτε τα εδάφη τους αλλά και ούτε ο εναέριός τους χώρος να χρησιμοποιηθούν από το Ισραήλ κατά την επίθεση του εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Al - Monitor Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ έχουν έλθει σε σιωπηρή συμφωνία για τα αντίποινα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το Ισραήλ συμφώνησε να μην βάλει στο στόχαστρο τις ενεργειακές και τις πυρηνικές υποδομές του Ιράν με αντάλλαγμα όπλα και ειδικότερα την άρση της αναστολής αποστολής πυρομαχικών προς το Ισραήλ αλλά και τον ταχύτερο εφοδιασμό του Τελ Αβίβ.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Ουάσιγκτον, ούτε το Ισραήλ έχουν σχολιάσει το δημοσίευμα ενώ το ταξίδι του Μπλίνκεν στην περιοχή συνεχίζεται.

Μετά το Ισραήλ ακολουθούν οι επισκέψεις του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η επίσκεψή του στην Ιορδανία ματαιώθηκε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ να συνομιλεί τηλεφωνικά με τον Ιορδανό ομόλογό του, ο οποίος αναχώρησε για τη γαλλική πρωτεύουσα και τη σύνοδο για τον Λίβανο.

