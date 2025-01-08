Διπλή αγωγή της JPMorgan, σε Ελλάδα και Βρετανία, κατά της Viva Wallet

Δύο νέες αγωγές, μία στην Ελλάδα και μία στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αφορούν την επένδυσή της στην ελληνική fintech εταιρεία Viva Wallet κατέθεσε η JPMorgan Chase & Co., στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμάχης του αμερικανικού τραπεζικού κολοσσού με τη Werealize.com Ltd (WRL).

Στην αγωγή που υπέβαλε η JPMorgan Chase στη χώρα μας, η αμερικανική τράπεζα διεκδικεί ποσό ύψους 916 εκατ. ευρώ (943 εκατ. δολαρίων), υποστηρίζοντας ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Viva Wallet, Χάρης Καρώνης, και τρία ακόμα στελέχη της εταιρείας ενήργησαν με τρόπο που υποτίμησε την αξία της επένδυσης που πραγματοποίησε το 2022 στην ελληνική fintech, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Βloomberg.

Στη δεύτερη αγωγή, που υποβλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτήν την εβδομάδα, η JPMorgan υποστηρίζει ότι η Werealize.com παραβίασε τις συμφωνίες μετόχων των δύο εταιρειών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία Werealize.com του Χάρη Καρώνη κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίο της Viva Wallet και η JPMorgan το υπόλοιπο 49%, με την αμερικανική τράπεζα ωστόσο να έχει το δικαίωμα εξαγοράς του ποσοστού του Καρώνη.

Η αντίδραση Καρώνη

“Σε απάντηση αρκετών νομικών ενεργειών που έχουν ήδη αναληφθεί σε βάρος της JPMorgan κατά τη διάρκεια του 2024, η JPMorgan προέβη εχθές σε ενέργειες εναντίον ορισμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου της Viva”, σχολίασε σχετικά στο Bloomberg o Χάρης Καρώνης, προσθέτοντας: “Αυτές οι ενέργειες αποτελούν την τελευταία κίνηση στη συντονισμένη προσπάθεια της JPMorgan να υποτιμήσει την αξία της Viva, να αποτρέψει την επέκτασή της στις ΗΠΑ και αλλού και να εκφοβίσει τα στελέχη της, περιορίζοντας την ελευθερία κινήσεών τους”.

Όπως υπενθυμίζει το Bloomberg, οι δύο πλευρές είχαν προσφύγει σε δικαστήριο του Λονδίνου το 2024 για την επίλυση της διαφωνίας τους σχετικά με την αποτίμηση της Viva. Τον Ιούνιο, το δικαστήριο άνοιξε τον δρόμο για να γίνει νέα αποτίμηση της εταιρείας, αφού η διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών όσον αγορά την αποτίμηση της Viva Wallet ήταν ύψους 2 δισ. ευρώ.

“Είμαστε απογοητευμένοι που από την επένδυση της εταιρείας το 2022, η WRL έχει επιδιώξει επανειλημμένως και επίμονα να υπονομεύσει τα δικαιώματα της JPMorgan παραβιάζοντας τη συμφωνία που αποτέλεσε τη βάση για την επένδυσή μας”, σημείωσε ο εκπρόσωπος της JPMorgan σε ανακοίνωσή του με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις. “Πλέον προσβλέπουμε στα δικαστήρια προκειμένου να επιβάλλουν τους όρους της σύμβασης που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ μας”.



