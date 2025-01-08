Η αδελφή του δισεκατομμυριούχου διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI Σαμ Άλτμαν υπέβαλε αγωγή σε βάρος του, κατηγορώντας τον ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά επί χρόνια, από το 1997 μέχρι το 2006, ωστόσο ο ίδιος και άλλα μέλη της οικογένειας διέψευσαν τους ισχυρισμούς της.

Στην αγωγή που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σεντ Λιούις, η Αν Άλτμαν λέει ότι η κακοποίηση ξεκίνησε στο σπίτι της οικογένειας στο προάστιο Κλέιτον του Μισούρι, όταν εκείνη ήταν 3 ετών και ο αδελφός της 12. Η 30χρονη υποστηρίζει ότι η κακοποίηση περιλάμβανε «πολλές πράξεις» βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης, σοδομισμού και βιαιοπραγίας, μέχρι τα 11 ή 12 χρόνια της. Ζητά να της επιδικαστεί αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 75.000 δολαρίων καθώς και κυρωτική αποζημίωση για τα ψυχικά τραύματά της, καθώς αντιμετωπίζει μετατραυματική διαταραχή άγχους, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή, ψυχική οδύνη και κατάθλιψη.

«Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως αναληθείς» ανέφεραν ο Σαμ Άλτμαν, 39 ετών, η μητέρα του και δύο αδελφοί του σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ. Σημείωσαν επίσης ότι είναι «απίστευτα δύσκολο» να φροντίσουν την Αν Άλτμαν – ή Άνι, όπως την αποκαλούν χαϊδευτικά– επειδή εκείνη αρνείται να λάβει συμβατική θεραπεία για τα ψυχολογικά προβλήματά της.

«Η οικογένειά μας αγαπά την Άνι και ανησυχεί για την ευημερία της. Η Άνι λαμβάνει μηνιαία οικονομική υποστήριξη, η οποία αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί για το υπόλοιπο της ζωής της. Παρ’ όλ’ αυτά, η Άνι συνεχίζει να ζητά περισσότερα χρήματα από εμάς», ανέφεραν.

Οι δικηγόροι της Αν Άλτμαν δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε ένα αίτημα να σχολιάσουν την ανακοίνωση και την αγωγή.

Ο Σαμ Άλτμαν, ο συνιδρυτής της OpenAI μαζί με τον Ίλον Μασκ και άλλους, έγινε ένα από τα γνωστότερα ονόματα του τεχνολογικού κλάδου αφού παρουσίασε, το 2022, την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT. Τον Οκτώβριο, η αξία της OpenAI, που στηρίζεται από τη Microsoft, αποτιμήθηκε στα 157 δισεκ. δολάρια.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Σαμ Άλτμαν υπολογίζονται στο 1,1 δισεκ. δολάρια, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.