Η Μπριζίτ Μακρόν αποκαλύπτει πώς πληγώνεται ο Εμανουέλ Μακρόν από δηλώσεις

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάποιες φορές «πληγώνεται» από «αυτά που ακούει», αν και «του αξίζει σεβασμός», δήλωσε η σύζυγός του, Μπριζίτ, σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το κανάλι TF1.

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας ρωτήθηκε για τη σχέση του προέδρου με τους Γάλλους, τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη εκλογών καθώς και την πρόθεσή του να ολοκληρώσει τη θητεία του.

Στην ερώτηση αν ο Εμανουέλ Μακρόν έχει «αλλάξει», η Μπριζίτ Μακρόν απάντησε: «Να έχει αλλάξει, όχι. Ας πούμε ότι, κάποιες φορές, αυτά που ακούει τον πληγώνουν. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά δεν το λέει, το κρατάει για τον εαυτό του. Προηγουμένως, μιλούσε ευκολότερα. Τώρα, δεν το λέει. Και αυτό, το καταλαβαίνω. Επειδή αν αξίζει ένα πράγμα ο Εμανουέλ, αυτό είναι ο σεβασμός».

Για τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης τον περασμένο Ιούνιο, ένα λάθος που το παραδέχτηκε στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, η Μπριζίτ Μακρόν σχολίασε: «Νομίζω ότι, σε τελική ανάλυση, η Ιστορία είναι αυτή που θα κρίνει αν έπρεπε να το κάνει ή όχι (…) Θα πρέπει να δούμε λίγο τη συνέχεια. Πιστεύω ότι είμαστε υπερβολικά προσηλωμένοι σ’ αυτό».

«Δεν είναι δουλειά μου να πω τι σκέφτομαι για αυτό, ποτέ δεν το είπα και δεν θα το κάνω», επέμεινε. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης είναι ένας από τους «παράγοντες άγχους» που περιπλέκουν τη ζωή των Γάλλων οι οποίοι, όπως είπε, αισθάνονται «αγχωμένοι» και «κάπως χαμένοι».

«Η καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολη. Εκεί όπου λένε τα καλύτερα για τη Γαλλία, είναι όταν ταξιδεύω: στο εξωτερικό, η Γαλλία θεωρείται γη της αφθονίας, όπου έχουμε υγεία, εκπαίδευση, παρέχεται αρωγή, έχουμε τα πάντα» ανέφερε.

Όταν της ζητήθηκε να πει αν ο πρόεδρος θα ολοκληρώσει τη θητεία του, απέρριψε κάθε περίπτωση παραίτησής του. «Έχει πει ότι θα πάει μέχρι τέλους επειδή είναι η αποστολή που του ανέθεσαν οι Γάλλοι. Και έχει στην καρδιά του τους Γάλλους (…) Αγωνιά για τα πάντα και θέτει το μυαλό του και την καρδιά του στην υπηρεσία των Γάλλων» διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

