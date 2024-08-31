Δυτική Όχθη: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε δύο «τρομοκράτες»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο «τρομοκράτες» στην Δυτική Όχθη.

Πρόκειται για δύο διαφορετικά περιστατικά που έγιναν στη διάρκεια της νύχτας: στο ένα αναφέρθηκε απόπειρα επίθεσης σε εβραϊκό οικισμό κοντά στη Χεβρώνα και στο άλλο οδηγός αυτοκινήτου – το οποίο εξερράγη έξω από πρατήριο καυσίμων – απείλησε στρατιώτες. Σύμφωνα με το Ερυθρό Άστρο του Δαβίδ (σ.σ. τον αντίστοιχο Ερυθρό Σταυρό στο Ισραήλ), δύο άνδρες τραυματίστηκαν από σφαίρες.

«Τρομοκράτες προσπάθησαν να παρασύρουν με αυτοκίνητο έναν φρουρό στην είσοδο της κοινότητας Καρμέι Τσουρ και διείσδυσαν στο εσωτερικό», σύμφωνα με την ενημέρωση εκπροσώπου των IDF, η οποία αναφέρεται σε εβραϊκό οικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Επί τόπου έσπευσαν στρατιώτες οι οποίοι σκότωσαν έναν επιτιθέμενο που άνοιξε πυρ εναντίον τους, ενώ αναζητούν συνεργούς του, αναφέρει η ίδια πηγή.

Στο άλλο περιστατικό, αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και εξερράγη έξω από πρατήριο καυσίμων. Στρατιώτες που αναπτύχθηκαν στο σημείο «πυροβόλησαν και εξολόθρευσαν τον τρομοκράτη που βγήκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να τους επιτεθεί».

Ο ισραηλινός στρατός υπογραμμίζει ότι παραμένει αδιευκρίνιστο εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί μετά την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, τις οποίες πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

