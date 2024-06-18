Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η φράση δημοτικού συμβούλου του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελονι, ο οποίος δήλωσε «είμαστε συνηθισμένοι στα κρεματόρια».

Ο Τζουζέπε Μαράσκο, εκλεγμένος σύμβουλος στον δήμο της Μανφρεντόνια, στην περιφέρεια του Μπάρι, έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης, παρουσία βουλευτών και γερουσιαστών.

Πρόκειται, υποτίθεται, για παρέμβαση που έγινε έπειτα από προηγούμενη τοποθέτηση, στην οποία γινόταν αναφορά στη ζέστη που επικρατούσε στην αίθουσα.

Το ηχητικό απόσπασμα αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εφημερίδας La Repubblica, ενώ ακούγονται και πολλοί από τους παρευρισκόμενους να γελούν.

Μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο οΤζουζέπε Μαράσκο δήλωσε:

«Δεν είχα την πρόθεση, σε καμία περίπτωση, να συνδέσω την φράση μου με την τραγωδία του Ολοκαυτώματος, αλλά μόνον να αναφερθώ στις υψηλές θερμοκρασίες της περιοχής μας. Ζητώ συγγνώμη αν η παρεξήγηση έθιξε την ευαισθησία πολλών ανθρώπων, επιφυλασσόμενος να προστατέψω, με τον ευρύτερο τρόπο, και το πρόσωπό μου».

Ο Μαράσκο έχει ήδη εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή της Μανφρεντόνια, στην Απουλία, με το κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» της Τζόρτζια Μελόνι και θα ήθελε να αναλάβει καθήκοντα αντιδημάρχου.

Όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, σε πρόσφατες συνεντεύξεις του μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «θα ζητήσει από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να του δανείσει το ξίφος του για να δώσει μάχη κατά του διαβόλου, δηλαδή κατά της αριστεράς» και ότι «παρέμεινε πάντα πιστός στο Κοινωνικό Κίνημα (σ.σ.: πρόκειται για μεταφασιστικό κόμμα) παρά το ότι στη συνέχεια άλλαξε όνομα».

Ο Μαράσκο στηρίζει τον υποψήφιο δήμαρχο Ούγκο Γκάλι και θέλει να γίνει αντιδήμαρχος. Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών στη Μανφρεντόνια θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή και έως τώρα η σοκαριστική του δήλωση δεν σχολιάστηκε από ιθύνοντες των Αδελφών της Ιταλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

