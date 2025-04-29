Απροσδόκητες βλάβες σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής έπληξαν το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Βρετανίας λίγες ώρες πριν η Ισπανία και η Πορτογαλία βυθιστούν στο σκοτάδι από εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, όπως αποκαλύφθηκε σήμερα από τη Mail Online.

Το προσωπικό της αίθουσας ελέγχου του Εθνικού Διαχειριστή Ενεργειακών Συστημάτων (Neso) παρατήρησε ασυνήθιστη δραστηριότητα σε δύο περιπτώσεις την Κυριακή, νωρίς το πρωί και το βράδυ.

Το πρώτο περιστατικό αφορά τη συχνότητα ισχύος, που μετατοπίζεται απροσδόκητα στις 2 π.μ. λόγω διακοπής στο εργοστάσιο φυσικού αερίου Keadby 2 στο Lincolnshire, ανέφερε η Telegraph. Ακολούθησε η ανεξήγητη βλάβη της διασύνδεσης Viking Link, ενός καλωδίου τροφοδοσίας που εκτείνεται για σχεδόν 500 μίλια μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δανίας.

Η συχνότητα ισχύος μετατοπίστηκε ξανά στις 6 μ.μ., αλλά η αιτία είναι άγνωστη - και αξιωματούχοι του Neso, η οποία διαχειρίζεται το βρετανικό δίκτυο, το ερευνούν.

Ωστόσο, ο Neso δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη σε αυτό το στάδιο ότι οι διακοπές συνδέονταν μεταξύ τους ή ότι συνδέονταν με την αποτυχία του συστήματος χθες στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τη νότια Γαλλία.

Ένας εκπρόσωπος του Neso δήλωσε στη MailOnline: «Εξακολουθούμε να εξετάζουμε τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά απίθανο αυτά τα γεγονότα να συνδέονται μεταξύ τους ή να σχετίζονται με τα γεγονότα στο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας τη Δευτέρα.Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Μεγάλης Βρετανίας δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας τη Δευτέρα».



Πηγή: skai.gr

