Αυτοκίνητο έπεσε σε σχολική κατασκήνωση στο Ιλινόις - Τέσσερα παιδιά νεκρά και πολλοί τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ανήλικοι, και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα όχημα έπεσε πάνω σε κτίριο που φιλοξενούσε σχολική κατασκήνωση στο Ιλινόις.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη μικρή πόλη Chatham, περίπου 12 μίλια νότια της πρωτεύουσας της πολιτείας, Σπρίνγκφιλντ. Οι νεκροί πιστεύεται ότι είναι μεταξύ 4 και 18 ετών, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Πολιτείας του Ιλινόις. Πολλά παιδιά ακόμη τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένα άτομο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ειδική ιατρική μονάδα.

H οδηγός του οχήματος φαίνεται ότι δεν τραυματίστηκε, ωστόσο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για αξιολόγηση, ανακοίνωσε η πολιτειακή αστυνομία.

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις JB Pritzker χαρακτήρισε το δυστύχημα «ανείπωτη τραγωδία» και είπε ότι η αστυνομία της πολιτείας και το αστυνομικό τμήμα του Τσάταμ το διερευνούν.

«Είμαι βαθιά λυπημένος από τους θανάτους παιδιών και τους πολυάριθμους τραυματισμούς στο Chatham σήμερα το απόγευμα. Οι γονείς αποχαιρέτησαν τα παιδιά τους σήμερα το πρωί, χωρίς να γνωρίζουν ότι θα ήταν η τελευταία φορά», πρόσθεσε ο Pritzker.

Δύο 7χρονοι, ένας 8χρονος και ένας 18χρονος σκοτώθηκαν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Πολιτείας του Ιλινόις το πρωί της Τρίτης. Άλλα έξι παιδιά μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία και ένα παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία είπε ότι τα αίτια της συντριβής παραμένουν υπό διερεύνηση, αλλά δεν φαίνεται να πρόκειται για στοχευμένη επίθεση.

