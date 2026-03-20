Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων ήδη έχει αρχίσει να πλήττει τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών στις ΗΠΑ και οι Αμερικανοί αναμένουν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται καθώς ο πόλεμος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν επηρεάζει τις παγκόσμιες πετρελαϊκές προμήθειες, όπως δείχνει μια νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Περίπου 55% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε από την Τρίτη ως χθες Πέμπτη, απάντησαν ότι ο προϋπολογισμός της οικογένειάς τους δέχτηκε τουλάχιστον "κάποιας μορφής" πλήγμα από τις αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης.

Ανάμεσα σε εκείνους που επηρεάζονται, το 21% απάντησαν ότι τα οικονομικά της οικογένειάς τους επηρεάστηκαν "πολύ".

Η μέση τιμή της βενζίνης στην Αμερική έχει αυξηθεί κατά σχεδόν ένα δολάριο το γαλόνι από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν προκαλώντας ιρανικά αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές συμμάχων των ΗΠΑ και το ιρανικό κλείσιμο ουσιαστικά του Στενού του Χορμούζ, απ΄όπου μεταφέρεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαϊκού εφοδιασμού.

Περίπου 87% των Αμερικανών θεωρούν πιθανό να αυξηθεί περισσότερο τον επόμενο μήνα η τιμή της βενζίνης. Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί περιμένουν ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις για μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις στο Ιράν παρότι λιγοστοί μόνο υποστηρίζουν την ιδέα.

Πώς φαίνονται οι οικονομικοί χειρισμοί του Τραμπ

Ο Τραμπ επέστρεψε τον περασμένο χρόνο στην προεδρία υποσχόμενος να αντιμετωπίσει τον πολυετή υψηλό πληθωρισμό και να πυροδοτήσει μια οικονομική άνθηση.

Περίπου 63% των Αμερικανών διαφωνούν με τους χειρισμούς του Τραμπ ως προς το κόστος διαβίωσης στις ΗΠΑ, υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με το 41% που ήταν το αντίστοιχο όταν ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Το ποσοστό δημοτικότητάς του σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα μειώθηκε από 35%, που ήταν κατά τις πρώτες ημέρες της προεδρίας του, σε 29% σήμερα.

Μόνο το 35% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο Τραμπ κάνει καλή δουλειά στον τομέα της οικονομίας.

Η δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά, συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.545 Αμερικανούς ενήλικες σε όλες τις ΗΠΑ και είχε περιθώριο σφάλματος περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Πηγή: skai.gr

