Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς 45 Παλαιστινίων

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, το Ισραήλ πρέπει να παραδίδει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο που επιστρέφει από τη Γάζα

Όμηροι

Το υπουργείο Υγείας που λειτουργεί στην υπό τον έλεγχο της Χαμάς, Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα ότι το Ισραήλ παρέδωσε τις σορούς 45 Παλαιστινίων στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στο παλαιστινιακό έδαφος.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, το Ισραήλ πρέπει να παραδίδει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο που επιστρέφει από τη Γάζα.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι μία ημέρα νωρίτερα παρέλαβε τις σορούς τριών ομήρων.

Το υπουργείο στη Γάζα ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι «σήμερα λάβαμε τις σορούς 45 μαρτύρων που παραδόθηκαν από τον Ισραηλινό κατακτητή με τη μεσολάβηση της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, το οποίο ανεβάζει σε 270 τον συνολικό αριθμό των μαρτύρων που έχουν παραληφθεί», στο πλαίσιο της ανταλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γάζα Ισραήλ Παλαιστίνιοι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark