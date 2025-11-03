Η συνεργασία ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δυνατή όσο η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να υποστηρίζει το Ισραήλ και να διατηρεί στρατιωτικές βάσεις και να επεμβαίνει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, δήλωσε σήμερα ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Τα σχόλια του Χαμενεΐ έγιναν καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να αυξήσει την πίεση στο Ιράν.

«Οι Αμερικανοί λένε μερικές φορές ότι θα ήθελαν να συνεργαστούν με το Ιράν. Η συνεργασία με το Ιράν δεν είναι δυνατή όσο οι ΗΠΑ εξακολουθούν να υποστηρίζουν το καταραμένο σιωνιστικό καθεστώς, διατηρούν στρατιωτικές βάσεις και επεμβαίνουν στην περιοχή», είπε ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Ο Τραμπ δήλωσε τον Οκτώβριο ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να κάνουν συμφωνία με το Ιράν όταν η Τεχεράνη θα είναι έτοιμη, λέγοντας: «Το χέρι της φιλίας και της συνεργασίας (με το Ιράν) είναι ανοικτό [απλωμένο]».

Οι δύο χώρες είχαν πέντε γύρους συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης πριν από έναν πόλεμο 12 ημερών ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ τον Ιούνιο, στον οποίο συμμετείχε η Ουάσινγκτον πλήττοντας σημαντικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προσκρούσει σε σημαντικά εμπόδια όπως το θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου στο ιρανικό έδαφος, το οποίο οι δυτικές δυνάμεις θέλουν να μειώσουν στο μηδέν προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν οποιονδήποτε κίνδυνο εργαλειοποίησης, ένα σχέδιο που απορρίπτει η Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.