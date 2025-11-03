Επίθεση σε τρένο στο Λονδίνο: Στη δημοσιότητα για πρώτη φορά η φωτογραφία του δράστη

Στη δημοσιότητα δόθηκε για πρώτη φορά η φωτογραφία του 32χρονου Άντονι Γουίλιαμς, που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο υψηλής ταχύτητας με προορισμό το Λονδίνο, καθώς και για μια δεύτερη επίθεση σε σταθμό της πρωτεύουσας λίγες ώρες νωρίτερα.

Ο Άντονι Γουίλιαμς, 32 ετών, από το Πίτερμπορο, εμφανίστηκε σήμερα στο Δικαστήριο της πόλης, κατηγορούμενος για 11 απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Ο Γουίλιαμς κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν άνδρα στον σταθμό Pontoon Dock, στο ανατολικό Λονδίνο, προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο. Σύμφωνα με τις αρχές, η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:45 π.μ. και ο κατηγορούμενος φέρεται να επιχείρησε να σκοτώσει το θύμα.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Γουίλιαμς φέρεται να εξαπέλυσε επίθεση με μαχαίρι στο τρένο υψηλής ταχύτητας των 6:25 μ.μ. της γραμμής LNER από το Ντόνκαστερ προς τον σταθμό King's Cross του Λονδίνου, όπου κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να δολοφονήσει άλλα δέκα άτομα.

The train knife attacker is named as Anthony Williams 32 of Peterborough, charged with 10 counts of attempted murder. This was allegedly the Huntington train attacker on Friday night at the Ritzy Barber Shop in Peterborough, he came back to the shop the following day and the… pic.twitter.com/KOVeuCOWW7 — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) November 3, 2025

Αντιμετωπίζει επίσης δύο κατηγορίες για κατοχή αιχμηρού αντικειμένου, καθώς και μία κατηγορία για επίθεση που προκάλεσε σωματικές βλάβες.

Σημειώνεται ότι εννέα από τους έντεκα τραυματίες δίνουν μάχη για τη ζωή τους – με πέντε να έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο μέχρι χθες το βράδυ.

Ο Γουίλιαμς οδηγήθηκε σήμερα στο Δικαστήριο του Πίτερμπορο, συνοδευόμενος από τέσσερις σωφρονιστικούς υπαλλήλους και φορώντας χειροπέδες. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ψέλλισε στο δικαστήριο ότι δεν έχει μόνιμη κατοικία, εμφανίστηκε στο εδώλιο φορώντας γκρι φούτερ και φόρμα.

Μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά του και τη διεύθυνσή του κατά τη διάρκεια της σύντομης διαδικασίας που διήρκεσε έξι λεπτά.

Ο δικαστής Κένεθ Σέρατον διέταξε την προσωρινή κράτησή του και ανέβαλε την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο Δικαστήριο του Κέιμπριτζ την 1η Δεκεμβρίου.

Δεν υποβλήθηκε αίτημα για αποφυλάκιση με εγγύηση.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου με χειροπέδες, καθώς νωρίτερα φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικό τη στιγμή της σύλληψής του, γεγονός που αποτελεί αντικείμενο μίας από τις κατηγορίες.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών, Στιούαρτ Κάντι, δήλωσε ότι «η ποινική έρευνα και η υποστήριξη προς τα θύματα αποτελούν προτεραιότητα.

Η έρευνά μας εξετάζει επίσης άλλες ενδεχόμενες υποθέσεις που συνδέονται με τη συγκεκριμένη».

Τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί στους σιδηροδρομικούς σταθμούς μετά την επίθεση.

Σημειώνεται ότι κατά την επίθεση του Σαββάτου εργαζόμενοι του τρένου και επιβάτες επενέβησαν προσπαθώντας να σταματήσουν τον φερόμενο ως δράστη, καθώς εκείνος κινούνταν μέσα στο τρένο κρατώντας μαχαίρι.

Ο ύποπτος φέρεται να επιβιβάστηκε στο τρένο στο Πίτερμπορο πριν ξεκινήσει την αιματηρή επίθεση ενώ το τρένο βρισκόταν σε κίνηση.

Οι επιβάτες έτρεχαν μέσα στα βαγόνια, προσπαθώντας να κρυφτούν στις τουαλέτες ή πίσω από τα ρολά του καταστήματος στο βαγόνι-μπαρ.

Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να φώναξε «ο Διάβολος δεν θα νικήσει» καθώς επιτίθετο με το μαχαίρι στους επιβάτες.

Καθώς το τρένο έφθανε στον σταθμό, οι εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων κάλεσαν τους επιβάτες να απομακρυνθούν βιαστικά από την αποβάθρα, ενώ ο ύποπτος τους ακολουθούσε από κοντά.

Ο φερόμενος ως δράστης, κρατώντας ακόμη το μαχαίρι, διέσχισε τις σιδηροδρομικές γραμμές και πήδηξε πάνω από έναν φράχτη προτού ακινητοποιηθεί από την αστυνομία.





Πηγή: skai.gr

