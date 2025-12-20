Χιλιάδες έγγραφα που σχετίζονται με τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Όπως σημειώνει το Reuters, τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν ήταν έντονα λογοκριμένα, είχαν ελάχιστες αναφορές στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά εκτενείς αναφορές στον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Η απουσία αναφορών στον Τραμπ ήταν αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι φωτογραφίες και έγγραφα που τον αφορούν έβλεπαν το φως της δημοσιότητας επί χρόνια σε προηγούμενες αποδεσμεύσεις υλικού για τον Έπσταϊν. Για παράδειγμα, το όνομα του Τραμπ έχει εμφανιστεί σε καταλόγους πτήσεων με επιβάτες του ιδιωτικού αεροσκάφους του Έπσταϊν, στην πρώτη παρτίδα υλικού για τον Έπσταϊν που είχε δημοσιοποιήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον Φεβρουάριο.

Η μερική δημοσιοποίηση έγινε προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με νόμο που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από το Κογκρέσο τον Νοέμβριο, ο οποίος επέβαλε τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων του Έπσταϊν, παρά την πολύμηνη προσπάθεια του Ρεπουμπλικανού προέδρου να τα κρατήσει σφραγισμένα. Το σκάνδαλο γύρω από τον Έπσταϊν έχει εξελιχθεί σε μια πολιτική πληγή για τον Τραμπ, ο οποίος επί χρόνια προωθούσε θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον Έπσταϊν.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσο ουσιαστικό ήταν το νέο υλικό, δεδομένου ότι πολλά έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί μετά τον θάνατό του στη φυλακή το 2019, ο οποίος θεωρήθηκε αυτοκτονία. Πολλά από τα αρχεία ήταν σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα, εκτεταμένα κομμάτια ήταν πλήρως καλυμμένα με μαύρο, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναγνώρισε ότι εξακολουθεί να εξετάζει εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον σελίδες για πιθανή δημοσιοποίηση.

Επίθεση στη Συρία

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε την Παρασκευή αεροπορικές επιδρομές εναντίον δεκάδων στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, σε αντίποινα για επίθεση κατά αμερικανικού προσωπικού.

Το υλικό περιλάμβανε αποδεικτικά στοιχεία από αρκετές έρευνες για τον Έπσταϊν, καθώς και φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον, ο οποίος εδώ και χρόνια αποτελεί στόχο χλεύης από τους Ρεπουμπλικανούς. Ωστόσο, φαίνεται ότι περιλαμβάνει ελάχιστες ή και καθόλου φωτογραφίες του Τραμπ ή έγγραφα που να τον αναφέρουν, παρά τη γνωστή φιλία του Τραμπ με τον Έπσταϊν τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν διαρρήξουν τις σχέσεις τους, λίγο πριν από την πρώτη καταδίκη του Έπσταϊν το 2008.

Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για αδίκημα και έχει αρνηθεί ότι γνώριζε για τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Στόχος ο Κλίντον

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιχείρησε να στρέψει την προσοχή στον Κλίντον, με δύο εκπροσώπους του να αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που, όπως είπαν, τον έδειχναν με θύματα του Έπσταϊν.

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Κλίντον, Άνχελ Ουρένα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να «προστατεύσει τον εαυτό του» από τον έλεγχο, εστιάζοντας στον πρώην πρόεδρο. «Μπορούν να δημοσιοποιούν όσες θολές φωτογραφίες ηλικίας άνω των 20 ετών θέλουν, αλλά αυτό δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον», έγραψε.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ διέταξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει τους δεσμούς του Κλίντον με τον Έπσταϊν, σε μια κίνηση που οι επικριτές θεώρησαν προσπάθεια να μετατοπιστεί η προσοχή από τη δική του σχέση με τον Έπσταϊν.

Σε εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, ο Κλίντον φαίνεται σε πισίνα με την Γκιλέιν Μάξγουελ και ένα ακόμη άτομο του οποίου το πρόσωπο έχει καλυφθεί. Σε άλλη εικόνα φαίνεται σε υδρομασάζ με ένα πρόσωπο που επίσης έχει καλυφθεί. Ο Κλίντον έχει στο παρελθόν εκφράσει τη λύπη του για την κοινωνική συναναστροφή του με τον Έπσταϊν και έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε για οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα.

Υπήρχαν περισσότερα από 1.200 θύματα ή συγγενείς θυμάτων, των οποίων τα ονόματα πρέπει να παραμείνουν λογοκριμένα στα αρχεία, δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς σε επιστολή του προς το Κογκρέσο.

The US Justice Department has begun releasing files on the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, though many pages are heavily redacted. Democratic leaders said the "mountain of blacked out pages" violates the spirit of transparency. https://t.co/pDlG9UOwWx pic.twitter.com/Y7UnLFIIn2 — DW News (@dwnews) December 20, 2025

Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι η δημοσιοποίηση αποδεικνύει τη διαφάνειά του και τη δέσμευσή του για δικαιοσύνη προς τα θύματα του Έπσταϊν, ασκώντας κριτική σε προηγούμενες δημοκρατικές κυβερνήσεις ότι δεν έπραξαν το ίδιο.

Ωστόσο, η ανακοίνωση αγνόησε το γεγονός ότι οι αποκαλύψεις έγιναν μόνο επειδή το Κογκρέσο υποχρέωσε την κυβέρνηση να το κάνει, αφού αξιωματούχοι του Τραμπ είχαν δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι δεν θα δημοσιοποιούνταν άλλα αρχεία του Έπσταϊν.

Ο νόμος περί δημοσιοποίησης απαιτούσε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να παραδώσει πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό της έρευνας για τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών εκθέσεων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται σε όσα δημοσιοποιήθηκαν από την αμερικανική κυβέρνηση την Παρασκευή.

Ο νόμος επέτρεπε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να αποκρύψει προσωπικά στοιχεία των θυμάτων του Έπσταϊν, καθώς και υλικό που θα έθετε σε κίνδυνο μια ενεργή έρευνα.

Απογοήτευση στους ψηφοφόρους του Τραμπ

Πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ είχαν κατηγορήσει την κυβέρνησή του ότι συγκαλύπτει τους δεσμούς του Έπσταϊν με ισχυρά πρόσωπα και αποκρύπτει λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατό του.

Μόλις το 44% των Αμερικανών ενηλίκων που αυτοπροσδιορίζονται ως Ρεπουμπλικανοί εγκρίνουν τον χειρισμό του ζητήματος Έπσταϊν από τον Τραμπ, σε σύγκριση με το συνολικό ποσοστό αποδοχής του 82% στην ίδια ομάδα, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos. Το ζήτημα έχει πλήξει την πολιτική του θέση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Προηγούμενες αποκαλύψεις έδειξαν ότι ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008, ο Έπσταϊν συνέχισε να αλληλογραφεί με πρόσωπα υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ Στιβ Μπάνον, ο πρώην υπουργός Οικονομικών του Κλίντον Λάρι Σάμερς, ο ιδρυτής της PayPal Πίτερ Τιλ και ο πρώην πρίγκιπας της Βρετανίας Άντριου, γνωστός πλέον ως Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος έχασε τον βασιλικό του τίτλο λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν.

Εκπρόσωποι των Μπάνον, Τιλ και Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχόλιο σχετικά με τις επαφές τους με τον Έπσταϊν.

Η JPMorgan κατέβαλε το 2023 το ποσό των 290 εκατομμυρίων δολαρίων σε θύματα του Έπσταϊν για να διευθετήσει αγωγές ότι αγνόησε τη δράση του. Η τράπεζα κράτησε τον Έπσταϊν ως πελάτη για πέντε χρόνια μετά την καταδίκη του το 2008 για αποπλάνηση ανηλίκου.

