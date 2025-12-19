Δημοσιεύτηκαν τα πολυαναμενόμενα αρχεία Έπσταϊν - Όλες οι εξελίξεις

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε τα πολυαναμενόμενα αρχεία που αφορούν την υπόθεση Έπσταϊν. Πρόκειται για τα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν και είναι ξεχωριστά από τα άλλα έγγραφα και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν αντιμέτωπο με νομική προθεσμία για την αποδέσμευση των αρχείων έως την Παρασκευή, μετά από μήνες πίεσης προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τόσο εντός όσο και εκτός του κόμματός του.

Τα έγγραφα είναι πιθανό να περιλαμβάνουν αποσπασματικές διαγραφές ή λογοκριμένα σημεία, ενώ ορισμένα ενδέχεται να μη δοθούν στη δημοσιότητα εφόσον συνδέονται με εν εξελίξει ποινική έρευνα, αποκαλύπτουν ταυτότητες θυμάτων ή περιέχουν υλικό κακοποίησης.

Το γεγονός ότι κάποιος αναφέρεται ή απεικονίζεται στα αρχεία δεν αποτελεί ένδειξη παράνομης πράξης. Πολλοί από όσους έχουν ταυτοποιηθεί σε άλλες δημοσιεύσεις έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν.

