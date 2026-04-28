Με τους πολέμους να μαίνονται σε όλη τη Μέση Ανατολή, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες έφτασαν στο επίπεδο ρεκόρ των 2,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, σηματοδοτώντας 11 συνεχόμενα χρόνια ανάπτυξης.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), το οποίο δημοσίευσε τα στοιχεία, σημείωσε ότι οι τρεις χώρες με τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες - οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία - αντιπροσώπευαν συνολικά 1,48 τρισεκατομμύρια δολάρια, ή το 51% των παγκόσμιων δαπανών.

Δεδομένου «του εύρους των τρεχουσών κρίσεων», καθώς και των μακροπρόθεσμων στόχων στρατιωτικών δαπανών πολλών κρατών, η ανάπτυξη θα μπορούσε να συνεχιστεί «έως το 2026 και μετά», σύμφωνα με το SIPRI.

Μια κρίση που θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους είναι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Οι στρατιωτικές δαπάνες των ΗΠΑ μειώθηκαν στα 954 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, αλλά η μείωση αυτή «πιθανώς θα είναι βραχύβια», αναφέρει η έκθεση.

Ομοίως, οι δαπάνες του Ισραήλ, οι οποίες μειώθηκαν κατά 4,9% στα 48,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, καθώς τερμάτιζε τον πόλεμό του στη Γάζα, και του Ιράν, οι οποίες μειώθηκαν κατά 5,6% στα 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, θα μπορούσαν να αλλάξουν.

Πηγή: skai.gr

