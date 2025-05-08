Τον νέο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Λέοντα 14ο, συνεχάρησαν με κοινή δήλωσή τους, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ευχόμενοι η αρχιερατεία του να εμπνεύσει τον κόσμο μέσω της δέσμευσής του για "ειρήνη και διάλογο".

Στην κοινή δήλωσή τους η Φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα αναφέρουν τα εξής:

«Συγχαίρουμε ειλικρινά την Αυτού Αγιότητα Λέοντα ΙΔ΄ για την εκλογή του ως Πάπα και επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας.

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι εμπνέονται καθημερινά από τη διαρκή δέσμευση της Εκκλησίας για ειρήνη, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των εθνών.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα χρησιμοποιήσει τη φωνή του στην παγκόσμια σκηνή για να προωθήσει αυτές τις κοινές αξίες και να ενθαρρύνει την ενότητα στην επιδίωξη ενός πιο δίκαιου και συμπονετικού κόσμου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεργαστεί στενά με την Αγία Έδρα για να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις και να καλλιεργήσει ένα πνεύμα αλληλεγγύης, σεβασμού και καλοσύνης.

Ευχόμαστε η αρχιερατεία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ να καθοδηγείται από σοφία και δύναμη, καθώς ηγείται της Καθολικής κοινότητας και εμπνέει τον κόσμο μέσω της δέσμευσής του για ειρήνη και διάλογο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

