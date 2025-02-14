Για την κατάσταση στη Σύρια ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Υεμένη, Χανς Γκρούνμπεργκ τονίζοντας ότι η προσωρινή μείωση των εχθροπραξιών, μαζί με την απελευθέρωση του πληρώματος του μηχανοκίνητου σκάφους Galaxy Leader, ήταν μια ανακούφιση, αλλά πρέπει αυτή η ευκαιρία να αξιοποιηθεί ως βάση για περαιτέρω αποκλιμάκωση.

«Αυτές οι κρατήσεις δεν είναι μόνο παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και άμεση απειλή για την ικανότητα του ΟΗΕ να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε εκατομμύρια ανθρώπους που την έχουν ανάγκη» ανέφερε και ζήτησε άμεση και διαφανή έρευνα, ώστε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

Παρά τη μείωση των εχθροπραξιών σε ορισμένες περιοχές, ο κ. Γκρούνμπεργκ σημείωσε τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα στην Υεμένη και κάλεσε τα μέρη να αποφύγουν «στρατιωτικούς ελιγμούς και αντίποινα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω ένταση».

Ο κ. Γκρούνμπεργκ τόνισε την ταχέως επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση της Υεμένης, περιγράφοντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και αύξηση του κόστους ζωής. Σε ορισμένες περιοχές, ανέφερε, οι κάτοικοι υπέστησαν διακοπές ρεύματος για πάνω από 24 ώρες, ενώ στο 'Αντεν υπήρξαν «τρεις συνεχόμενες ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα» προκαλώντας διαμαρτυρίες.

«Χωρίς την προοπτική ειρήνης, δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία» υπογράμμισε, συνδέοντας την ανθρωπιστική κρίση με την αποτυχία εξεύρεσης βιώσιμης πολιτικής λύσης στην Υεμένη. «Είναι εφικτό, είναι δυνατό και είναι ρεαλιστικό» σημείωσε. Τόνισε επίσης τη σημασία του Οδικού Χάρτη, που θα ξεκινά με μια πανεθνική εκεχειρία ως πρώτο βήμα προς τη σταθερότητα, καλώντας όλα τα μέρη να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία της περιφερειακής αποκλιμάκωσης για ουσιαστικό διάλογο και συμβιβασμό.

Ο κ. Γκρούνμπεργκ ολοκλήρωσε την ενημέρωση του με μια σαφή προειδοποίηση: «Ξέρω ότι κάποιοι πιστεύουν πως θα μπορούσαν να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα με την επανέναρξη των πλήρους κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αυτό θα ήταν λάθος για την Υεμένη και για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή».

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και Συντονιστής Έκτακτης Ανάγκης, Τομ Φλέτσερ, παρουσίασε μια πολύ ανησυχητική εικόνα για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, περιγράφοντας την κλιμακούμενη κρίση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, αναφέροντας ότι σχεδόν 20 εκατομμύρια πολίτες της Υεμένης έχουν απόλυτη ανάγκη την υποστήριξή του ΟΗΕ. «3,2 εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο. Το 50% των παιδιών κάτω των 5 ετών είναι υποσιτισμένα και πέντε παιδιά πεθαίνουν κάθε ώρα από ασθένειες» ανέφερε.

Παρά τους κινδύνους, οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις συνεχίζονται σε μεγάλο βαθμό, ανέφερε, ωστόσο, οι πρόσφατες κρατήσεις προσωπικού του ΟΗΕ από του Χούθι ανάγκασαν τον διεθνή οργανισμό να πάρει δύσκολες αποφάσεις.

«Αναγκαστήκαμε να διακόψουμε προσωρινά τις επιχειρήσεις σε ορισμένες περιοχές μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού μας» ανέφερε.

Ο κ. Φλέτσερ ολοκλήρωσε την ενημέρωση του στο Συμβούλιο Ασφαλείας με τρεις βασικές εκκλήσεις:

1. Άμεση απελευθέρωση του προσωπικού του ΟΗΕ και της κοινωνίας των πολιτών.

2. Επιστροφή του ΟΗΕ στην πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα και εξασφάλιση χρηματοδότησης.

3. Να μην ληφθούν μέτρα που θα περιορίσουν την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες.

Ελλάδα: «Παραμένουμε αφοσιωμένη στη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα»

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης τόνισε ότι στην τοποθέτηση του ότι «παρόλο που οι επιθέσεις των Χούθι μειώθηκαν τον τελευταίο μήνα, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και ασταθής».

«Η σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και η πολιτική αστάθεια επιδεινώνουν τις αρνητικές συνέπειες για τον λαό της Υεμένης και την ευρύτερη περιοχή» σημείωσε.

Η Ελλάδα καταδίκασε έντονα τις πρόσφατες «αυθαίρετες κρατήσεις προσωπικού του ΟΗΕ από τους Χούθι και εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για τον θάνατο ενός εργαζομένου του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP)».

Η χώρα μας ζητεί την «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλου του προσωπικού του ΟΗΕ, των διπλωματών και των ανθρωπιστικών εργαζομένων που κρατούνται αυθαίρετα», ανέφερε ο κ. Σέκερης και κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να στείλει «ισχυρό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης σε αυτό το ζήτημα».

Ο κ. Σέκερης επαίνεσε τον Μηχανισμό Επαλήθευσης και Επιθεώρησης του ΟΗΕ για την Υεμένη (UNVIM) για την εργασία του στον καθαρισμό και την παροχή απαραίτητων αγαθών και εξέφρασε την ανησυχία της Ελλάδας για «την αστάθεια στην Ερυθρά Θάλασσα», σημειώνοντας ότι «οι επιθέσεις των Χούθι θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια μιας σημαντικής παγκόσμιας εμπορικής θαλάσσιας οδού».

«Η Ελλάδα παραμένει αφοσιωμένη στη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας στην Ερυθρά Θάλασσα» ανέφερε και έδωσε έμφαση στην δυναμική συμμετοχή της Ελλάδας στην Επιχείρηση ASPIDES της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα για την προστασία αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας διαδρομής.

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος ζήτησε να σταλεί «ένα σαφές μήνυμα στρατιωτικής αποκλιμάκωσης» από το Συμβούλιο Ασφαλείας και τις χώρες της περιοχής, προς τους Χούθι και τόνισε την ανάγκη «επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ ως τη μόνη βιώσιμη οδό για σταθερότητα στην Υεμένη και την Ερυθρά Θάλασσα».

«Μόνο με σταθερές διαμεσολαβητικές προσπάθειες και συλλογική πολιτική δέσμευση όλων των εμπλεκομένων μπορεί να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση για την Υεμένη» ανέφερε ο κ. Σέκερης ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του.

ΗΠΑ: «Eξετάζουμε οι Χούθι να οριστούν ως Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση»

Η Aναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντόροθι Σέι, υπογράμμισε τον ρόλο του Ιράν στη στήριξη των Χούθι με στρατιωτικό εξοπλισμό, χρήματα και εκπαίδευση.

Η κ. Σέι ανέφερε ότι από το 2023, οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, εμπορικά πλοία και έχουν πυροβολήσει επανειλημμένα κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

«Η συνεχής και άνευ προηγουμένου παροχή από το Ιράν εξαρτημάτων όπλων, οικονομικής στήριξης, εκπαίδευσης και τεχνικής βοήθειας στους Χούθι επί μία και πλέον δεκαετία παραβιάζει το εμπάργκο όπλων που επέβαλε το Συμβούλιο στην ομάδα αυτή» σημείωσε.

Η κ. Σέι κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να λάβει μέτρα κατά του Ιράν για τις παραβιάσεις του. «Κάθε μέλος του Συμβουλίου - και ειδικά όσοι έχουν άμεσες επαφές με το Ιράν - πρέπει να πιέσουν τους ηγέτες του να σταματήσουν να εξοπλίζουν, να χρηματοδοτούν και να εκπαιδεύουν τους Χούθι» ανέφερε και τόνισε ότι «οι δραστηριότητες των Χούθι απειλούν την ασφάλεια Αμερικανών πολιτών, περιφερειακών εταίρων και τη σταθερότητα του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου».

Η κ. Σέι αποκάλυψε ότι η διοίκηση Τραμπ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για να εξετάσει τον ορισμό των Χούθι ως Ξένης Τρομοκρατική Οργάνωσης (Foreign Terrorist Organization - FTO).

«Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της απειλής κατά των πολιτών και της περιφερειακής σταθερότητας» ανέφερε.

Η κ. Σέι τόνισε επίσης την ανάγκη για «διεθνή συνεργασία» για την εξάλειψη της ικανότητας των Χούθι «να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία και να απειλούν αθώους ναυτικούς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.