Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισε ότι έγγραφα που αφορούν τη βίζα του πρίγκιπα Χάρι, Δούκα του Σάσεξ, πρέπει να δημοσιοποιηθούν μέχρι την Τρίτη, δίνοντας νέα τροπή σε μια υπόθεση που έχει απασχολήσει έντονα τα βρετανικά αλλά και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν το συντηρητικό think tank Heritage Foundation κατέθεσε μήνυση κατά του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), ζητώντας την αποδέσμευση των αρχείων που σχετίζονται με τη βίζα του πρίγκιπα Χάρι. Ο οργανισμός υποστήριξε ότι υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ο Χάρι απέκρυψε το ιστορικό του για τη χρήση ναρκωτικών κατά την αίτηση εισόδου του στις ΗΠΑ. Οι αμφιβολίες πυροδοτήθηκαν από τις αποκαλύψεις του ίδιου του πρίγκιπα στα απομνημονεύματά του με τίτλο Spare, καθώς και στη σειρά του στο Netflix, όπου παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν είχε κάνει χρήση ουσιών όπως κάνναβη και κοκαΐνη. Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, η χρήση ναρκωτικών μπορεί να αποτελέσει λόγο απόρριψης αίτησης βίζας.

Το Heritage Foundation ισχυρίστηκε ότι η δημοσιοποίηση των εγγράφων είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί εάν ο πρίγκιπας έλαβε προνομιακή μεταχείριση από τις αμερικανικές αρχές ή εάν υπήρξε ανακριβής δήλωση στην αίτησή του. Από την πλευρά του, το υπουργείο είχε αρχικά αντιταχθεί, επικαλούμενο λόγους ιδιωτικότητας και εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, η πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου στην Ουάσινγκτον σηματοδοτεί μια στροφή, καθώς ο δικαστής διέταξε την αποδέσμευση ορισμένων εγγράφων, αν και μερικές πληροφορίες ενδέχεται να παραμείνουν απόρρητες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει σχολιάσει το ζήτημα, δηλώνοντας πρόσφατα ότι δεν προτίθεται να απελάσει τον πρίγκιπα Χάρι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «έχει ήδη αρκετά προβλήματα».



Πηγή: skai.gr

