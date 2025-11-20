Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε αργά το βράδυ της Πέμπτης μια «αξιοπρεπή» ειρηνευτική συμφωνία για τη χώρα του, μετά τη συνάντηση που είχε στο Κίεβο με κορυφαίο αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ο οποίος του παρουσίασε το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη και θα κάνει τα πάντα ώστε κανείς στον κόσμο να μην μπορεί να πει ότι καταλύουμε τη διπλωματία. Το νούμερο ένα καθήκον για όλους είναι μια εποικοδομητική διπλωματική διαδικασία με την Αμερική και όλους τους εταίρους μας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ, τονίζοντας πως η Ουκρανία ζητά «μια αξιοπρεπή ειρηνευτική συμφωνία, στους όρους της οποίας θα γίνονται σεβαστές η ανεξαρτησία μας, η εθνικής μας κυριαρχία και η αξιοπρέπεια του ουκρανικού λαού».

The American side presented points of a plan to end the war—their vision. I outlined our key principles. We agreed that our teams will work on the points to ensure it’s all genuine.



We're geared up for clear and honest work—Ukraine, the U.S., our European and global partners. pic.twitter.com/DscaCBg4vW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2025

Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι για εποικοδομητική, ειλικρινή και γρήγορη εργασία

Νωρίτερα την Πέμπτη ο Ουκρανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Χ, αναφερόμενος στη συνάντησή του με υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ, είπε ότι τον ενημέρωσε σχετικά με τα ρωσικά πλήγματα εναντίον αμάχων της προηγούμενης νύχτας στο Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην Ευρώπη και τόνισε ότι η Ουκρανία υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της, χάρη στο θάρρος του λαού της, της ενότητά της και τη βοήθεια των εταίρων της.

Today, during a meeting with the U.S. Secretary of the Army, Daniel Driscoll, we discussed options for achieving real peace, the sequencing of our work and formats for dialogue, as well as new impulses for diplomacy. Our teams – of Ukraine and the United States – will work on the… pic.twitter.com/kWXnFh4YNz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2025

Η ανάρτηση του Ζελένσκι:

Σήμερα, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ, συζητήσαμε επιλογές για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης, την αλληλουχία του έργου μας και τις μορφές διαλόγου, καθώς και νέες ωθήσεις για διπλωματία.

Οι ομάδες μας - της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών - θα εργαστούν πάνω στις διατάξεις του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου. Είμαστε έτοιμοι για εποικοδομητική, ειλικρινή και γρήγορη εργασία.

Τον ενημέρωσα επίσης ξεχωριστά για την τρομερή επίθεση της Ρωσίας στο Τερνόπιλ. Ο πύραυλος Kh-101 που χρησιμοποίησε χθες ο ρωσικός στρατός για να χτυπήσει ένα συνηθισμένο κτίριο κατοικιών κατασκευάστηκε το 2025. Περιέχει 175 ξένα εξαρτήματα που εξακολουθούν να φτάνουν στη Ρωσία παρακάμπτοντας τις κυρώσεις. Βασιζόμαστε στην υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για τον περιορισμό όλων αυτών των σχεδίων.

Παρείχα στον Υπουργό Ντρίσκολ συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις εταιρείες που κατασκευάζουν αυτά τα κρίσιμα εξαρτήματα, τις χώρες προέλευσής τους και τα ίδια τα εξαρτήματα.

Η ειρήνη είναι απαραίτητη και εκτιμούμε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ και της ομάδας του που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Η Ουκρανία υπερασπίζεται ζωές και την ανεξαρτησία της, χάρη στο θάρρος του λαού μας, την ενότητά μας και τη βοήθεια των εταίρων μας. Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι και τα τρία στοιχεία είναι αρκετά ισχυρά.

Δόξα στην Ουκρανία!

