Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Οι βρετανικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ρωσικής ανάμειξης στις εμπρηστικές επιθέσεις σε δύο ακίνητα και ένα όχημα που συνδέονται με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, όπως αποκαλύπτει η Mail on Sunday.

Δύο Ουκρανοί και ένας Ρουμάνος υπήκοος έχουν ήδη κατηγορηθεί για εμπρησμό με πρόθεση να τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, με την αστυνομία να υποστηρίζει ότι δρούσαν σε συνεργασία με «άγνωστα» πρόσωπα.

Σύμφωνα με πηγές, η βρετανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας MI5 εξετάζει τώρα πιθανές διασυνδέσεις των τριών ανδρών με το καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι που –αν επιβεβαιωθεί– θα συνιστούσε σοβαρή κλιμάκωση στις ήδη τεταμένες σχέσεις Λονδίνου-Μόσχας.

Σύμφωνα με την Sun on Sunday, ένα γεωργιανό εστιατόριο στο Λονδίνο βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

Αξιωματούχοι των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών εκτιμούν ότι η Ρωσία, μετά τις μαζικές απελάσεις κατασκόπων από ευρωπαϊκές χώρες, καταφεύγει στη στρατολόγηση αλλοδαπών για την εκτέλεση επιχειρήσεων σε δυτικές χώρες.

Αν και η Σκότλαντ Γιάρντ αρνήθηκε να σχολιάσει επισήμως την υπόθεση, πηγές εντός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δηλώνουν ότι «κρατούν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά» αναφορικά με τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις.

Κυβερνητική πηγή ανέφερε στη Mail on Sunday ότι οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη «συνδέσει τα σημεία» που θα αποδείκνυαν άμεση σύνδεση με το Κρεμλίνο. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλων ρωσικών στοιχείων, όπως παραστρατιωτικές οργανώσεις ή εγκληματικά δίκτυα, τα οποία ενδέχεται να στρατολόγησαν τους τρεις κατηγορούμενους.



Πηγή: skai.gr

