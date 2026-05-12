Die Welt: Γερμανικό ενδιαφέρον για τουρκικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Η γερμανική εφημερίδα Die Welt αναφέρει ότι υπάρχει ενδιαφέρον του Βερολίνου να αγοράσει τουρκικούς βαλλιστικούς πυραύλους Tayfun και το Yildirimhan, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Γαλάζια Πατρίδα»: Αναλύσεις Τούρκων για τον νέο νόμο

«Η Τουρκία στο Αιγαίο καθορίζει τα σύνορά της. Δίχως την έγκριση της Τουρκίας δεν θα μπορεί να γίνει τίποτα» σχολιάζουν στις αναλύσεις τους Τούρκοι ειδικοί αναφορικά με τον νέο νόμο που ετοιμάζει η Άγκυρα.

«Αν η Ελλάδα επεκταθεί στα 12 μίλια, τότε το Αιγαίο θα μετατραπεί σε ελληνική λίμνη» λένε επίσης.

Ο παρουσιαστής του Haber Global Σαλίχ Ναϊμάν ανέφερε: «Αυτός ο χάρτης δείχνει τα δικαιώματα της Τουρκίας στις θάλασσες της. Περιοχές που δεν πρέπει να αγγιχτούν, να μη γίνει διέλευση η δραστηριότητα δίχως να υπάρχει η συγκατάθεση της. Μιλάμε για μια έκταση των 462 χιλιάδων τ.χλμ. Ασχολούμασταν με την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά στο Αιγαίο έχουμε τα δικά μας σύνορα, τα οποία η Ελλάδα επιχειρεί να τα παραβιάσει με προκλήσεις με κινήσεις προσπαθώντας να έχει συμμάχους και από την Ευρώπη.

Ο διευθυντής της Milliyet Οζάι Σεντίρ σχολίασε: «Με τον νόμο αυτό λέμε το εξής, στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο θα έχουμε χωρικά ύδατα 12 μίλια, στο Αιγαίο διατηρούμε τα χωρικά μας ύδατα στα 6 μίλια, για να μην μπορεί η Ελλάδα να τα επεκτείνει στα 12 μίλια. Αν και οι δυο πάμε στα 12 μίλια να σας πω τι θα συμβεί. Σήμερα με τα 6 μίλια το 40% της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου ανήκει στην Ελλάδα και το 7% στην Τουρκία. Αν όμως και οι δυο χώρες επεκτείνουμε στα 12 μίλια τότε το Αιγαίο θα μετατραπεί σε ελληνική λίμνη».

Τουρκικά ΜΜΕ: Με τον νόμο θα εξασφαλιστεί η στρατηγική κυριαρχία της Τουρκίας στις θάλασσες

«Θα εμποδιστούν οι προσπάθειες της Ελλάδας για τα 12 μίλια» «Με τον νόμο θα εξασφαλιστεί η στρατηγική θέση της Τουρκίας στις θάλασσες».

Ρεπορτάζ TGRT HABER: «Η Τουρκία θα προετοιμάσει νομική ρύθμιση κατά της φιλοδοξίας της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και να στρατιωτικοποιήσει τα νησιά της. Στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο τα χωρικά ύδατα θα καταγραφούν στα 12 μίλια και στο Αιγαίο στα 6 μίλια.

Ντεβλέτ Μπαχτσελί: «Στην πραγματικότητα τα Δωδεκάνησα έχουν σφετεριστεί και με διάφορα κόλπα έχουν κλέψει. Συστήνω στην κυβέρνηση της Αθήνας να προσέχει. Σήμερα ισχύει ο νόμος των χωρικών υδάτων που είχε εγκριθεί το 1982, 44 χρόνια μετά θα δημιουργηθεί ένας νέος νόμος της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Η Τουρκία θα διατυπώσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της στις θάλασσες. Κυρίως στο Αιγαίο και στην Αν.Μεσόγειο θα εξασφαλιστεί η στρατηγική κυριαρχία της Τουρκίας στις θάλασσες».

Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, αρχηγός ενόπλων δυνάμεων Τουρκίας: Μια δύναμη αποτροπής είναι η Γαλάζια Πατρίδα. Με τον νόμο, στις περιοχές ΑΟΖ όλες οι οικονομικές, περιβαλλοντικές δραστηριότητες θα υπάγονται στην αδειοδοσία της Τουρκίας. Επίσης, στον πρόεδρο της Τουρκίας θα δοθεί η δυνατότητα τις περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΖ να κηρυχθούν ως περιοχές Ειδικού Καθεστώτος».

«Το σχέδιο της Ελλάδας μέσω του Ισραήλ - Θα χτίσουμε τον πιο ισχυρό στρατό της Ιστορίας μας»

«Η Ελλάδα με 200 νέα μαχητικά και τη συνεργασία με το Ισραήλ αυξάνει την ένταση στην περιοχή»

«Οι Έλληνες επιχειρούν να κυριαρχήσουν στους αιθέρες και στις θάλασσες»

Ρεπορτάζ Α Ηaber: «Η Αθήνα έχει διαθέσει έναν τεράστιο προϋπολογισμό για την αύξηση της αεροπορικής και ναυτικής της ισχύος και συνόψισε την αμυντική στρατηγική o Δένδιας με τα ακόλουθα λόγια: 'Δημιουργούμε έναν στόλο 200 σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών. Αναβαθμίζουμε τα υπάρχοντα F-16 μας σε επίπεδο Viper, έχουμε αποκτήσει και θα συνεχίσουμε να αποκτούμε αεροσκάφη Rafale από τη Γαλλία. Αναμένουμε επίσης με ανυπομονησία την προσθήκη των F-35, των πιο σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών στον κόσμο, στο απόθεμά μας'. Οι Έλληνες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση φρεγατών τύπου Belharra από τη Γαλλία και φρεγατών τύπου Bergamini από την Ιταλία, προκειμένου να αυξηθεί η κυριαρχία στη θάλασσα».

Hurriyet: Ο Δένδιας ονειρεύεται τον ισχυρότερο στρατό της Ελλάδας σε όλη την Ιστορία - Η Ελλάδα θα παραλάβει F-35, RAFALE, F-16, νέες φρεγάτες

Η τουρκική εφημερίδα ανέφερε: «Μιλώντας στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ισχυρίστηκε ότι θα δημιουργήσουν τον ισχυρότερο στρατό στην ιστορία της χώρας. Ο Έλληνας υπουργός δήλωσε ότι το νέο αμυντικό σχέδιο θα ισχύει για αεροπορικές, θαλάσσιες και χερσαίες επιχειρήσεις, αναφέροντας έναν νέο στόλο 200 σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών. Ο Δένδιας υποστήριξε ότι η προσθήκη των F-35, που θα αγοραστούν από τις ΗΠΑ στις αρχές του 2028, θα αποτελέσει σημείο καμπής τα επόμενα τρία χρόνια, προσθέτοντας ότι αυτά θα συνοδεύονται από 24 μαχητικά αεροσκάφη Rafale που αποκτήθηκαν από τους Γάλλους και εκσυγχρονισμένα F-16.

Ο Έλληνας υπουργός ισχυρίστηκε ότι θα πετύχουν επίσης ναυτική υπεροχή με έναν στόλο του οποίου η ραχοκοκαλιά αποτελείται από 4 φρεγάτες τύπου Belharra που αποκτήθηκαν από τη Γαλλία, και ο οποίος περιλαμβάνει επίσης την ιταλική Bergamini και εκσυγχρονισμένα πλοία MEKO, και επίσης επεσήμανε έναν τακτικό εφεδρικό στρατό 100.000 ατόμων στην ξηρά».

