Το υπουργικό συμβούλιο της Βρετανίας πρόκειται να συνεδριάσει επίσημα σήμερα εν μέσω διχασμού στην κορυφή της κυβέρνησης για το μέλλον του πρωθυπουργού, με την υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ να συγκαταλέγεται μεταξύ των υπουργών που καλούν τον Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του.

H Μαχμούντ ανήκει στη μειοψηφία των υπουργών που ζητούν από τον Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το BBC.

Έξι βοηθοί υπουργών -οι πιο χαμηλόβαθμοι στην κυβέρνηση- έχουν αντικατασταθεί από την Ντάουνινγκ Στριτ, αφού είτε παραιτήθηκαν είτε κάλεσαν τον Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αντικατάστασή του.

Ο αριθμός των βουλευτών των Εργατικών που ζητούν την παραίτηση του Στάρμερ ή τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος παραίτησης έφτασε τους 72.

Στη λίστα των βοηθών υπουργών που παραιτήθηκαν τη Δευτέρα περιλαμβάνεται ο Τζο Μόρις, Κοινοβουλευτικός Ιδιωτικός Γραμματέας (PPS) του υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ, ενός πιθανού διάδοχου της εξουσίας.

Ο Μόρις δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός «δεν έχει πλέον την εμπιστοσύνη του κοινού».

Αντιστέκεται ο Στάρμερ

Σε ομιλία του, ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι θα διαψεύσει όσους τον αμφισβητούν και ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

Παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση έκανε λάθη, αλλά είπε ότι ο ίδιος «πήρε σωστές τις μεγάλες πολιτικές αποφάσεις».

Ωστόσο, η πίεση για την αποχώρησή του εντάθηκε, βασιζόμενη στις εκκλήσεις για χρονοδιάγραμμα παραίτησης από υποστηρικτές του δημάρχου του Μείζονος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ.

Παραινέσεις για παραίτηση έρχονται επίσης από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος, συμπεριλαμβανομένων προσώπων προσκείμενων στον Στρίτινγκ, για μια ταχύτερη αποχώρηση, η οποία θα απέκλειε την πιθανότητα να θέσει υποψηφιότητα για την εξουσία ο Μπέρναμ.

Το πλήγμα των εκλογών

Η πίεση στον Στάρμερ κλιμακώθηκε και μετά τις τοπικές εκλογές, όπου οι Εργατικοί έχασαν σχεδόν 1.500 συμβούλους σε όλη την Αγγλία, με άνοδο της υποστήριξης προς το Reform UK, ενώ και οι Πράσινοι «ροκανίζουν» την υποστήριξη των Εργατικών στο Λονδίνο και σε άλλες αστικές περιοχές.

Οι Εργατικοί έχασαν και στην Ουαλία, όπου απολάμβαναν πολιτική κυριαρχία για έναν αιώνα, και κέρδισε μόλις 17 από τις 129 έδρες στο κοινοβούλιο της Σκωτίας.

Σε δήλωσή του, ο Μόρις είπε ότι οι σύμβουλοι και οι υποψήφιοι των Εργατικών «κατέληξαν να επωμίζονται την ευθύνη για αποφάσεις που δεν ήταν δικές τους».

«Παρά τις προσπάθειες του πρωθυπουργού, οι ψηφοφόροι απλώς δεν αποδέχονται ότι μπορεί να ηγηθεί της αλλαγής που ψήφισαν» δήλωσε ο βουλευτής του Χέξαμ.

«Είναι προς το συμφέρον της χώρας και του κόμματος ο πρωθυπουργός να ορίσει ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα...»

Παρόμοιες δηλώσεις ακολούθησαν και από άλλους βουλευτές, λέγοντας ότι «κανένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να επιβιώσει από αυτό», ενώ τόνισαν και ότι η ομιλία του της Δευτέρας ήταν «εντελώς εκτός κλίματος».

Αποφυγή του χάους

Σε μια προσπάθεια να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, ο Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις, ανακοίνωσε την κρατικοποίηση της British Steel και επανέλαβε την επιθυμία για στενότερες σχέσεις με την ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε επίσης να μην αποχωρήσει, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα «βύθιζε τη χώρα στο χάος, όπως έκαναν οι Tories (το Συντηρητικό Κόμμα) επανειλημμένα».

Υπήρξε μια προσωρινή ανακούφιση για την Ντάουνινγκ Στριτ όταν η βουλευτής των Εργατικών Κάθριν Γουέστ δεν προχώρησε σε ξεκάθαρη αμφισβήτηση της ηγεσίας.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η βουλευτής του βόρειου Λονδίνου είχε απειλήσει να ξεκινήσει τη διαδικασία θέτοντας την υποψηφιότητά της, αλλά αφού άκουσε την ομιλία του πρωθυπουργού, αντ' αυτού τον κάλεσε να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Αν και δεν προσπαθούσε να γίνει η ίδια ηγέτης των Εργατικών, η Γουέστ ήλπιζε να δελεάσει άλλους να ξεκινήσουν μια προσπάθεια.

Μια άλλη πιθανή διάδοχος της εξουσίας, η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ, δήλωσε σε συνέδριο της Ένωσης Εργαζομένων στις Επικοινωνίες ότι «εμείς ως κόμμα πρέπει να τα πάμε καλύτερα από αυτό».

Είπε ότι ο Στάρμερ είχε «αναγνωρίσει την απογοήτευση» που εξέφρασαν οι ψηφοφόροι μέσω των εκλογικών αποτελεσμάτων της περασμένης εβδομάδας, αλλά «θα κριθούμε από τις πράξεις και όχι μόνο από τα λόγια μας».

Πηγή: skai.gr

