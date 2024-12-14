«Η επανάσταση στη Συρία έχει θριαμβεύσει πλήρως, ωστόσο δεν πρέπει να υιοθετούμε εκδικητικές πρακτικές», σύμφωνα με τον επικεφαλής των ανταρτών Αμπού Μοχάμαεντ αλ Γκολάνι, ο οποίος μίλησε στη Δαμασκό αναφορικ΄αμε τον απόηχο της πτώσης του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, καθώς και για τη στρατηγική της χώρας του.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, ο αλ Γκολάνι, ηγέτης της συριακής ισλαμιστικής ανταρτικής ομάδας Hayat Tahrir al-Sham (HTS) δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει πλέον «άλλες δικαιολογίες» για να πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στη Συρία.

Σε συνέντευξή του σε συριακό τηλεοπτικό κανάλι, μιλά για το Ισραήλ για πρώτη φορά μετά την πτώση του Άσαντ, λέγοντας ότι οι πρόσφατες επιθέσεις των IDF στο συριακό έδαφος έχουν ξεπεράσει τις «κόκκινες γραμμές» και οδήγησαν σε μια αδικαιολόγητη κλιμάκωση στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια νέου μπαράζ βομβαρδισμών την περασμένη εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός έπληξε πάνω από 350 στόχους στη Συρία, για να αφαιρέσει αποθέματα στρατηγικών όπλων, αποτρέποντας έτσι προηγμένο εξοπλισμό του καθεστώτος Άσαντ από το να πέσει σε εχθρικά χέρια.

Χωρίς να αναφέρεται ρητά το Ισραήλ, ο Αλ-Σαράα υπονοεί ότι υπό την ηγεσία του, η Συρία δεν θα επιτεθεί στο ισραηλινό κράτος. Λέει ότι σε αυτό το στάδιο η Συρία δεν θα παρασυρθεί σε συγκρούσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω καταστροφή, με βασικές προτεραιότητες την ανοικοδόμηση και τη σταθερότητα.

Προσθέτει ότι η παρουσία του Ιράν στη Συρία αποτελούσε μεγάλο κίνδυνο για την ίδια τη Συρία, για τις γειτονικές χώρες και τον Κόλπο. «Καταφέραμε να τερματίσουμε την ιρανική παρουσία στη Συρία, αλλά δεν είμαστε εχθροί του ιρανικού λαού».

