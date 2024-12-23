Οι ένοπλες δυνάμεις των Φιλιππίνων ανακοίνωσαν σήμερα, Δευτέρα, πως σχεδιάζουν να αποκτήσουν αμερικανικό σύστημα εκτόξευσης πυραύλων μέσης εμβέλειας, για να προστατεύσουν τα θαλάσσια συμφέροντα της χώρας, εν μέσω διένεξης με την Κίνα, μεγάλη περιφερειακή δύναμη.

Στα τέλη Απριλίου, ο αμερικανικός στρατός ανέπτυξε το σύστημα πυραύλων Typhon στις Φιλιππίνες, στο πλαίσιο ετήσιων κοινών στρατιωτικών γυμνασίων. Κατόπιν, αποφάσισε να το διατηρήσει εκεί, παρά τις επικρίσεις και τις διαμαρτυρίες του Πεκίνου, που χαρακτήρισε την κίνηση αποσταθεροποιητική για την περιοχή.

«Σχεδιάζεται η απόκτησή του, διότι βλέπουμε την εφαρμοσιμότητα και τη λειτουργικότητά του στο πλαίσιο του σχεδίου μας για την άμυνα του αρχιπελάγους», δήλωσε ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των Φιλιππίνων, ο αντιστράτηγος Ρόι Γκαλίντο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω στους συμπατριώτες μας ότι ο στρατός σας οδεύει να αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα προς το συμφέρον της προστασίας της εθνικής κυριαρχίας μας», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως ο συνολικός αριθμός των πυραύλων που θα αποκτηθούν θα εξαρτηθεί από την «οικονομική» διάσταση.

Γενικά, χρειάζονται τουλάχιστον δύο ή περισσότερο χρόνια προκειμένου οι ένοπλες δυνάμεις των Φιλιππίνων να αποκτήσουν κάποιο νέο εξοπλιστικό σύστημα από το στάδιο του σχεδιασμού, εξήγησε ο κ. Γκαλίντο, διευκρινίζοντας πως δεν έχει ακόμη προστεθεί στον προϋπολογισμό για την άμυνα του 2025.

Το χερσαίο σύστημα εκτόξευσης πυραύλων «μέσης εμβέλεια», που αναπτύσσεται από την αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin για λογαριασμό των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, έχει βεληνεκές 480 χιλιομέτρων· βρίσκεται υπό ανάπτυξη εκδοχή του με πιο μακρό βεληνεκές.

Τον Ιούνιο, ο υπουργός Άμυνας της Κίνας Ντονγκ Τζουν είχε κρίνει πως η ανάπτυξη του πυραυλικού συστήματος κατάφερε «βαρύ πλήγμα στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».

Οι σχέσεις ανάμεσα στη Μανίλα και το Πεκίνο έχουν επιδεινωθεί ραγδαία τους τελευταίους μήνες, ιδίως εξαιτίας του πολλαπλασιασμού των αψιμαχιών γύρω από υφάλους στη Νότια Σινική Θάλασσα, διεκδικούμενους κι από τις δύο χώρες.

Οι Φιλιππίνες συγκαταλέγονται στους πιο στενούς συμμάχους των ΗΠΑ στη νοτιοανατολική Ασία. Η Ουάσιγκτον και η Μανίλα είχαν υπογράψει το 1951 διμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι η μια χώρα θα υπερασπιστεί την άλλη αν δεχθεί επίθεση.

Αντιδρά η Κίνα

Η διπλωματία της Κίνας επανέλαβε την έντονη αντίθεσή της στην απόκτηση από τις Φιλιππίνες αμερικανικού πυραυλικού συστήματος μέσης εμβέλειας, κρίνοντας πως η κίνηση αυτή θα πυροδοτήσει «κούρσα εξοπλισμών».

Η απόκτηση από τη Μανίλα του συστήματος εκτόξευσης πυραύλων Typhon, «στρατηγικού» και «επιθετικού» όπλου, είναι «προκλητική και επικίνδυνη ενέργεια», που σηματοδοτεί συνεργασία με «εξωτερικές δυνάμεις» με σκοπό «να δημιουργηθούν περιφερειακές εντάσεις, να τροφοδοτηθούν γεωπολιτικές συγκρούσεις και να πυροδοτηθεί κούρσα εξοπλισμών», έκρινε η Μάο Νινγκ, η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στο Πεκίνο.

