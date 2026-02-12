Διάσκεψη Ασφαλείας Μονάχου: Ένας κόσμος υπό διάλυση

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η φετινή Διάσκεψη για την άμυνα και την ασφάλεια στο Μόναχο διεξάγεται σε ένα ανατρεπτικό διεθνές πλαίσιο, με τον πρόεδρο Βόλγκανγκ Ίσινγκερ να δηλώνει ότι "το οικοδόμημα της διεθνούς τάξης αυτή τη στιγμή γκρεμίζεται", ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται πλέον αστάθμητος παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή.

Αναμένεται η παρουσία μετριοπαθών αμερικανών εκπροσώπων όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που ίσως συμβάλουν στην αναζήτηση νέων ισορροπιών και στην αποκλιμάκωση των εντάσεων, μετά τις προηγούμενες βολές από αμερικανικούς αξιωματούχους προς την Ευρώπη.

Παράλληλα, στο Μόναχο έχουν προγραμματιστεί μεγάλες αντιπολεμικές διαδηλώσεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών, προκαλώντας έντονο κλίμα κινητοποιήσεων στην πόλη κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης.

Το καθιερωμένο ραντεβού στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, η μεγαλύτερη παγκοσμίως συνάντηση για θέματα άμυνας και ασφάλειας διεξάγεται φέτος σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο.

Ο πρόεδρος της Διάσκεψης, Βόλγκανγκ Ίσινγκερ δήλωσε προ ημερών ότι «το οικοδόμημα της διεθνούς τάξης αυτή τη στιγμή γκρεμίζεται». Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μετατρέψει τις ΗΠΑ από σταθεροποιητικό σε αστάθμητο παράγοντα και οι Ευρωπαίοι, και μαζί τους και ο υπόλοιπος πλανήτης αναζητούν τις δικές τους νέες ισορρροπίες.



Πέρσι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς είχε ταράξει τα νερά με απαξιωτικές δηλώσεις για τους Ευρωπαίους. Φέτος αναμένεται ο πιο μετριοπαθής υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και μετά το Νταβός και την προσωρινή τουλάχιστον «λήξη συναγερμού» για τη Γροιλανδία, υπάρχει η ελπίδα για κάποιες δηλώσεις που θα καθησυχάσουν κάπως τις ανησυχίες για πλήρη εκτροχιασμό της μέχρι τώρα παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Αυτό πάντως δεν αλλάζει την ανάγκη για αναθεώρηση σταθερών, που όπως φαίνεται και από το πρόγραμμα, θα κυριαρχήσει ως θέμα στα περισσότερα φετινά πάνελ.



Ογκώδεις και βροντερές αναμένονται και οι εκδηλώσεις εκτός της Διάσκεψης, καθώς έχουν εξαγγελθεί μεγάλες αντιπολεμικές διαδηλώσεις και αναμένεται η συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών. Για τουλάχιστον ένα τριήμερο το Μόναχο θα βρίσκεται σε «αναβρασμό» από κάθε άποψη.



Η ελληνική σύνταξη της DW θα μεταδίδει καθημερινά τα σημαντικότερα νέα σε διαρκή ροή.



Πηγή: Deutsche Welle

