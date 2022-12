Συρία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο γραφείο του κυβερνήτη στη Σουέιντα - ακούστηκαν πυροβολισμοί

Δεκάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη Συρία εισέβαλαν σήμερα στο γραφείο του κυβερνήτη στη νότια πόλη Σουέιντα και έβαλαν φωτιά σε τμήματα του κτιρίου εν μέσω σφοδρών ανταλλαγών πυρών, δήλωσαν κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες.

Νωρίτερα, περισσότεροι από 200 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, οι κάτοικοι της οποίας είναι κυρίως Δρούζοι, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ανατροπής του Σύρου προέδρου Μπασάρ Άσαντ, ανέφεραν, εν μέσω εκτόξευσης των τιμών και οικονομικής δυσπραγίας.

Σύμφωνα με τα συριακά κρατικά ΜΜΕ δεκάδες "παράνομοι" επιτέθηκαν στο γραφείο του κυβερνήτη και έκαψαν φακέλους και επίσημα έγγραφα. Τρεις αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters πως ο κυβερνήτης δεν βρισκόταν στο κτίριο το οποίο είχε εκκενωθεί προτού οι διαδηλωτές επιτεθούν στα γραφεία. «Το γραφείο του κυβερνήτη κάηκε ολοσχερώς από μέσα», δήλωσε ο Ραγιάν Μααρούφ, ένας πολιτικός ακτιβιστής και αρχισυντάκτης του Suwayda 24, ενός τοπικού ιστοτόπου που καλύπτει τη νότια περιοχή, ο οποίος είπε πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

«Υπήρξαν σφοδρά πυρά», είπε ο Μααρούφ στο Reuters και πρόσθεσε πως δεν είναι σαφές από πού προήλθαν οι πυροβολισμοί στην περιοχή με την ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Μια πηγή στο νοσοκομείο της πόλης δήλωσε πως ένας άμαχος που νοσηλευόταν εκεί υπέκυψε στα τραύματά του από σφαίρες, ενώ ένας άλλος που τραυματίστηκε επίσης από σφαίρες παραμένει στο νοσοκομείο.

Η επαρχία Σουέιντα έχει γλιτώσει από τη βία που έχουν βιώσει άλλα τμήματα της Συρίας αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος το 2011 όταν διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας που ξέσπασαν εναντίον της διακυβέρνησης της οικογένειας Άσαντ κατεστάλησαν βίαια από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η μειονότητα των Δρούζων, η πίστη των οποίων έχει τις ρίζες της στο ισλάμ, απέφυγαν να εμπλακούν στη σύγκρουση στη Συρία στην οποία κυρίως σουνίτες αντάρτες πολεμούν εναντίον του Άσαντ.

Πολλοί κοινοτικοί ηγέτες και Δρούζοι ανώτατοι θρησκευτικοί ηγέτες αρνήθηκαν την κατάταξή τους στον στρατό.

Η Συρία διέρχεται μια βαθιά οικονομική κρίση στην οποία μια πλειονότητα ανθρώπων, έπειτα από μια σύγκρουση που κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες και οδήγησε στον εκτοπισμό εκατομμύρια άλλους, προσπαθούν σκληρά να εξασφαλίσουν τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά.

Αυτόπτες μάρτυρες στη Σουέιντα δήλωσαν στο Reuters πως όταν οι διαδηλωτές εισήλθαν στο κτίριο, κατέβασαν φωτογραφίες του Άσαντ.

🔴📹📸 #Syria- Angry people storm Assad regime building in city of #Sweida, gunshots heard.

People ripping Assad pictures and storming government building pic.twitter.com/4i61ue5TXb