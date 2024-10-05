Μακρόν: Να σταματήσουν οι πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ

Τα φορτία όπλων που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας θα πρέπει να σταματήσουν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας, για την εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η Γαλλία δεν είναι μεγάλος προμηθευτής όπλων για το Ισραήλ, με τις πωλήσεις όπλων της προς το Ισραήλ να καταγράφονται στα 30 εκατομμύρια ευρώ το 2023, σύμφωνα με την ετήσια αναφορά για τις πωλήσεις όπλων του γαλλικού υπουργείου Άμυνας.

“Νομίζω ότι η προτεραιότητα σήμερα είναι να επιστρέψουμε σε μία πολιτική λύση κι αυτά τα όπλα που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας να σταματήσουν να πωλούνται. Η Γαλλία δεν εξάγει κάποια από αυτά”, δήλωσε ο Μακρόν στο ραδιόφωνο France Inter radio.

“Η προτεραιότητά μας τώρα είναι η αποφυγή της κλιμάκωσης. Ο λαός του Λιβάνου δεν πρέπει να θυσιαστεί. Ο Λίβανος δεν μπορεί να γίνει μία άλλη Γάζα”, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

