Βενεζουέλα: Xιλιάδες στους δρόμους ενάντια στην επανεκλογή Μαδούρο

Χιλιάδες πολίτες της Βενεζουέλας κατακλύζουν τους δρόμους κοντά στη μεγαλύτερη φτωχογειτονιά του Καράκας για να διαμαρτυρηθούν για την ανακήρυξη του Νικολάς Μαδούρο, ως νικητή των προεδρικών εκλογών της Κυριακής από το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE).

Στη γειτονιά Petare του Καράκας, οι άνθρωποι πραγματοποιούν πορεία φωνάζοντας συνθήματα κατά του Μαδούρο, και κάποιοι μασκοφόροι νεαροί γκρέμισαν τις αφίσες της εκστρατείας του κρεμασμένες σε φανοστάτες.

Βαριά οπλισμένες δυνάμεις ασφαλείας στέκονταν μόλις λίγα τετράγωνα μακριά από τη διαδήλωση, η οποία ήταν ειρηνική.

«Θα πέσει. πρόκειται να πέσει. Αυτή η κυβέρνηση θα πέσει!», κάποιοι από τους διαδηλωτές φώναξαν καθώς περπατούσαν.

Άνθρωποι ανέβηκαν στις στέγες και κοιτούσαν, χτυπώντας γλάστρες και κυματίζοντας σημαίες της Βενεζουέλας ως ένδειξη συμπαράστασης.

Το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο, το οποίο είναι πιστό στο κυβερνών κόμμα του Μαδούρο, ανακοίνωσε επίσημα τη νίκη του τη Δευτέρα, δίνοντάς του μια τρίτη εξαετή θητεία ως ηγέτης της Βενεζουέλας.

Ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος ανακηρύχθηκε σήμερα νικητής των προεδρικών εκλογών της Κυριακής από το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE), κατήγγειλε απόψε ότι επιχειρείται να επιβληθεί «πραξικόπημα» στη Βενεζουέλα, την ώρα που η αντιπολίτευση διεκδικεί τη νίκη και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας εμφανίζεται επιφυλακτικό.

«Προσπαθούν να επιβάλουν ένα φασιστικό και αντεπαναστατικό πραξικόπημα στη Βενεζουέλα», είπε ο Μαδούρο στην ομιλία του στην έδρα του CNE.

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος του CNE Έλβις Αμορόσο, σε μια τελετή παρουσία του Μαδούρο, είπε ότι «οι Βενεζουελάνοι εξέφρασαν τη βούλησή τους εκλέγοντας τον Νικολάς Μαδούρο (…) για την περίοδο 2025-2031», ο οποίος συγκέντρωσε «την πλειονότητα των έγκυρων ψηφοδελτίων».

«Ανακηρύσσουμε πρόεδρο της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας τον Νικολάς Μαδούρο Μόρος», πρόσθεσε ο Αμορόσο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.