Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU ανακοίνωσε ότι έπληξε, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου πετρελαίου της Lukoil στην πόλη Περμ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, το χτύπημα εντάσσεται στη στρατηγική στοχοποίησης ρωσικών ενεργειακών και βιομηχανικών υποδομών που σχετίζονται με τον ανεφοδιασμό και τη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή για τυχόν διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου. Ρωσικές αρχές δεν έχουν δώσει πλήρη εικόνα για το περιστατικό, ενώ τα τελευταία διαστήματα η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drone βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Το διυλιστήριο της Lukoil στην Περμ θεωρείται σημαντική ενεργειακή εγκατάσταση της Ρωσίας και αποτελεί μέρος του ευρύτερου δικτύου παραγωγής και επεξεργασίας καυσίμων της χώρας.

Πηγή: skai.gr

