Ουκρανία: Εξετάζει το ενδεχόμενο να ενισχύσει την αεροπορική ασφάλεια της Βαλτικής

Η Ουκρανία εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει ειδικούς για να συμβάλουν στην ενίσχυση της αεροπορικής ασφάλειας πάνω από τις χώρες της Βαλτικής, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, μετά την πτώση δύο drone στη Λετονία που φέρεται να ήταν ουκρανικά και τα οποία εισήλθαν από τη Ρωσία.

«Εάν επιβεβαιωθεί ότι επρόκειτο για ουκρανικά drone τα οποία εκτρέπονταν σκόπιμα από την πορεία τους και κατευθύνονταν προς τη Λετονία από τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας, θα προσφέρουμε τις πιο ειλικρινείς συγγνώμες μας στους Λετονούς φίλους μας», δήλωσε ο Αντρέι Σιμπίχα στο X.

«Εξετάζουμε επίσης το ενδεχόμενο να στείλουμε ομάδες Ουκρανών εμπειρογνωμόνων για να βοηθήσουν άμεσα στην ενίσχυση της ασφάλειας του εναέριου χώρου των φίλων μας έναντι κάθε είδους περιστατικών», είπε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία καταβάλλει προσπάθειες για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο επανάληψης τέτοιων περιστατικών.

Πηγή: skai.gr

