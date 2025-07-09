Άκαρπος ο πέμπτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Χαμάς για την εκεχειρία στη Γάζα - «Συμφωνία εντος της εβδομάδας», λέει ο Γουίτκοφ

Ο πέμπτος γύρος συνομιλιών στο Κατάρ σχετικά για μια πιθανή συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντική πρόοδο, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο το σαουδαραβικό πρακτορείο Asharq News.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος ισχυρίζεται ότι οι συνομιλίες βρίσκονται «σε αδιέξοδο», κατηγορώντας την ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα ότι «περιορίζεται στο να ακούει παρά να διαπραγματεύεται» και να συμβουλεύεται «για κάθε ζήτημα» αξιωματούχους στο Ισραήλ.

Ο αξιωματούχος ισχυρίζεται ότι η ισραηλινή ομάδα δεν έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις και ότι αυτό αποτελεί «συνέχιση της πολιτικής κωλυσιεργίας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να ακυρώσει οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία».

Εν τω μεταξύ, χθες Τρίτη, στην Ντόχα μετέβη και ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, με την εντολή αυτό το θέμα «ύψιστης προτεραιότητας» του προέδρου να κλείσει το συντομότερο δυνατό.

Η προθεσμία του Τραμπ για μια συμφωνία έχει διαβιβαστεί τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Χαμάς, δήλωσαν στους Times of Israel ένας Άραβας διπλωμάτης και ένα δεύτερο άτομο που συμμετείχε στις συνομιλίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι υπάρχει «καλή πιθανότητα» να επιτευχθεί συμφωνία «μέσα στην εβδομάδα».

Η πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ προβλέπει σταδιακή απελευθέρωση ομήρων, αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων από περιοχές της Γάζας και συζητήσεις για τον πλήρη τερματισμό του πολέμου.

Η Χαμάς απαιτεί εδώ και καιρό τον οριστικό τερματισμό του πολέμου προτού απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους. Το Ισραήλ έχει επιμείνει όμως ότι δεν θα συμφωνήσει να σταματήσει τις μάχες μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και να διαλυθεί η Χαμάς.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Τρίτη ότι τα ζητήματα που εμποδίζουν το Ισραήλ και τη Χαμάς να συμφωνήσουν έχουν μειωθεί σε ένα από τέσσερα και ελπίζει ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αυτή την εβδομάδα.

«Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα έχουμε μια συμφωνία που θα μας οδηγήσει σε 60ήμερη εκεχειρία. Οι δέκα ζωντανοί όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι, ενώ οι σοροί των εννέα νεκρών θα δοθούν στο Ισραήλ», δήλωσε ο Γουίτκοφ σε δημοσιογράφους σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ.

