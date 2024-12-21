Συγκλονίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες που βρισκόντουσαν στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο την ώρα της επίθεσης.

Μια γυναίκα που ήταν με τον φίλο της στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο την στιγμή της επίθεσης είπε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι είδε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση να έρχεται με ταχύτητα προς τα πάνω τους.

«Τον χτύπησε και έφυγε από την αγκαλιά μου. Ήταν τρομερό», είπε η 32χρονη Nadine στην εφημερίδα Bild.

Ο φίλος φέρει τραύματα στο πόδι και στο κεφάλι.

Ο Lars Frohmüller, ρεπόρτερ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα MDR που έφτασε στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου λίγο μετά την επίθεση, είπε στο BBC για τα όσα είδε.

«Παντού υπήρχαν ασθενοφόρα, υπήρχε αστυνομία, υπήρχαν πολλοί πυροσβέστες. Ήταν μια πραγματική χαοτική κατάσταση. Είδαμε αίμα στο δρόμο, είδαμε ανθρώπους να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο και να έχουν χρυσά και ασημένια φύλλα γύρω τους. Και είδαμε πολλούς γιατρούς να προσπαθούν να ζεστάνουν τους ανθρώπους και να τους βοηθήσουν με τα τραύματά τους. Είναι μεγάλο σοκ. Είναι μεγάλο σοκ για κάθε λαό εδώ στο Μαγδεβούργο και για κάθε άτομο στη Σαξονία-Άνχαλτ.»

Μέχρι στιγμής δύο άτομα -ένα μικρό παιδί και ένας ενήλικας- είναι γνωστό ότι έχουν σκοτωθεί από την επίθεση. Περίπου 68 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 15 νοσηλεύονται σοβαρά.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου ότι συμπολίτες τους έδωσαν ζωτικής σημασίας πρώτες βοήθειες σε όσους τραυματίστηκαν τις στιγμές πριν φτάσουν στο σημείο οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το βίντεο δείχνει τη στιγμή της σύλληψης του ύποπτου, με τους αστυνομικούς να του στρέφουν τα όπλα τους και να του φωνάζουν να μην κουνηθεί καθώς ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα. Το βίντεο δείχνει περισσότερους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να κινούνται προς τον ύποπτο πριν ειδοποιηθούν να μείνουν πίσω.

Ο ύποπτος συνελήφθη και ταυτοποιήθηκε ως Σαουδάραβας υπήκοος που έφτασε στη Γερμανία το 2006 και εργαζόταν ως γιατρός. Δεν είναι ξεκάθαρο όμως προς το παρόν ποιο ήταν το κίνητρό του και ο άνδρας δεν έχει γνωστές σχέσεις με τον ισλαμιστικό εξτρεμισμό.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία πλήττεται από επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά. Το 2016, ένας ισλαμιστής εξτρεμιστής οδήγησε ένα φορτηγό σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους.

Τον περασμένο μήνα, η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει «μεγαλύτερη επαγρύπνηση» ιδιαίτερα στις δημοφιλείς αγορές.

Πηγή: skai.gr

