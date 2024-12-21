Αντιδράσεις στη Γερμανία και τη Βρετανία έχει προκαλέσει ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ μετά και την παρέμβασή του στα εσωτερικά της Γερμανίας καθώς τάχθηκε υπέρ της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

"Ο φερόμενος ως επόμενος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (CDU) τρομοκρατείται από την ιδέα ότι η Γερμανία πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ίλον Μασκ και του (προέδρου της Αργεντινής) Χαβιέρ Μιλέι. Απορρίπτει σθεναρά μια προσέγγιση υπέρ της ελευθερίας και αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση με το AfD" δηλώνει μεταξύ άλλων η 24χρονη influencer στο βίντεο που ανήρτησε στο X.

"Μόνο το AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία" σχολίασε απερίφραστα ο εκκεντρικός μαικήνας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δεν έκρυψε χθες τη δυσαρέσκειά του για το σχόλιο του Μασκ: «η ελευθερία του λόγου ισχύει και για τους δισεκατομμυριούχους», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Αλλά ελευθερία του λόγου σημαίνει επίσης ότι μπορούμε να πούμε πράγματα που δεν είναι σωστά και δεν είναι καλές πολιτικές συμβουλές», πρόσθεσε.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ιδιοκτήτης του Χ σχολιάζει τη γερμανική πολιτική.

Στις 8 Νοεμβρίου είχε χαρακτηρίσει τον Σολτς «τρελό», μετά την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού της Γερμανίας στις 6 Νοεμβρίου, ένα γεγονός που θα οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου.

Το περασμένο καλοκαίρι, πριν από τη διεξαγωγή περιφερειακών εκλογών σε κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας όπου η AfD καταγράφει ιστορικά ρεκόρ, ο Μασκ είχε δηλώσει πως οι απόψεις του κόμματος δεν του φαίνεται να είναι «ακροδεξιές».

Μια άποψη την οποία επανέλαβε χθες Παρασκευή το βράδυ: «Φυσικά ΔΕΝ είναι ‘ακροδεξιό. (Έχει) απλώς λογικές πολιτικές».

Και αμέσως μετά, λίγη ώρα αφού έγινε γνωστή η επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο, ο Μασκ έγραψε στο Χ ότι «αυτό είναι το άμεσο αποτέλεσμα της μαζικής, μη ρυθμισμένης μετανάστευσης».

Ο γενικός γραμματέας των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) του Σολτς προειδοποίησε κατά οποιασδήποτε εξωτερικής ανάμιξης στη γερμανική προεκλογική εκστρατεία.

«Είναι ένα ανησυχητικό σημάδι, αν ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ εμπλέκεται τώρα ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία με την πλατφόρμα του Χ για να προσφέρει ώθηση της AfD», δήλωσε ο Ματίας Μιρς στο t-online, ενώ πρόσθεσε στα αγγλικά “Stay out, Elon” (μείνε μακριά, Ίλον).

Ο ευρωβουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) Ντένις Ράντκε χαρακτήρισε τον Μασκ «απειλή». «Ο Τραμπ, ο Φάρατζ και τώρα η AfD. Σε αυτά προστίθεται και η παρέμβαση του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν», έγραψε στο Χ.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία –ένα ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό κόμμα, που ισχυρίζεται ότι είναι κατά του συστήματος-- εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη στήριξη του Μασκ.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Χ, μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο η επικεφαλής του κόμματος Αλίς Βάιντελ ευχαρίστησε τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο και ευχήθηκε σε εκείνον και στον Τραμπ «τα καλύτερα για την επικείμενη θητεία τους».

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις για τις εκλογές του Φεβρουαρίου, η AfD συγκεντρώνει ποσοστό περίπου 19%. Οι συντηρητικοί του CDU/CSU βρίσκονται στην πρώτη θέση με 32% και το ποσοστό του SPD κυμαίνεται γύρω στο 15%.

Όλα τα γερμανικά κόμματα αποκλείουν να συνεργαστούν με την AfD για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Εργατικοί και Συντηρητικοί στο στόχαστρο

Ο Ίλον Μασκ, επικεφαλής της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων Tesla που διαθέτει εργοστάσιο στο νότιο Βερολίνο, δεν έχει κρύψει τη συμπάθειά του προς τα ευρωπαϊκά λαϊκιστικά κόμματα.

Θεωρείται ότι πρόσκειται στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, επικεφαλής του δεξιού, λαϊκιστικού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας.

Παράλληλα ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει παρέμβει και στη βρετανική πολιτική, αυξάνοντας τις επιθέσεις του εναντίον των Εργατικών.

Όμως και οι συντηρητικοί Τόρις ανησύχησαν πριν μερικές εβδομάδες όταν διαφάνηκε η πιθανότητα ο Μασκ να κάνει δωρεά 100 εκατ. δολαρίων στο ακροδεξιό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Τη Δευτέρα ο Φάρατζ, που εξελέγη ευρωβουλευτής τον Ιούλιο, συναντήθηκε με τον δισεκατομμυριούχο στην οικία του Τραμπ στη Φλόριντα και δήλωσε στο BBC ότι ο Μασκ θέλει να «βοηθήσει» το κόμμα του.

Ο Μασκ «δήλωσε ότι το Εργατικό κόμμα και το Συντηρητικό Κόμμα είναι ένα και το αυτό και δεν μας άφησε καμία αμφιβολία σχετικά με το γεγονός ότι μας στηρίζει», έγραψε ο Φάρατζ σε άρθρο του στη Daily Telegraph που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Ο αντιπρόεδρος των Τόρις, ο Ντόμινικ Τζόνσον, έσπευσε να κατηγορήσει τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο ότι «αγοράζει» το Reform UK, η άνοδος του οποίου στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στη Βρετανία συνέβαλε στη συντριβή των Συντηρητικών.

Ο κίνδυνος για τους Τόρις από την ενίσχυση του Reform UK είναι πραγματικός, με βάση την τάση που παρατηρείται στην Ευρώπη, εκτίμησε ο Ράσελ Φόστερ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο King’s College.

«Άνθρωποι όπως ο Ίλον Μασκ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Νάιτζελ Φάρατζ (…) απεχθάνονται πραγματικά την παραδοσιακή δεξιά», την οποία κυρίως κατηγορούν ότι έχει γίνει πολύ φιλελεύθερη στα κοινωνικά ζητήματα, σημείωσε ο Φόστερ.

Τα συντηρητικά κόμματα στην Ευρώπη που βρίσκονται σε δύσκολη θέση «δεν καταστράφηκαν από την αριστερά ή από το κέντρο, καταστράφηκαν διότι αναπτύχθηκαν ακόμη πιο δεξιά κινήματα», πρόσθεσε.

Προς το παρόν ο Μασκ επιτίθεται κυρίως στην κυβέρνηση των Εργατικών και τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μέσω του Χ.

Μετά τις ταραχές και τα επεισόδια κατά των μεταναστών που ξέσπασαν το καλοκαίρι στη Βρετανία, ο ιδρυτής της Space X εκτίμησε ότι είναι «αναπόφευκτος» ο «εμφύλιος πόλεμος» στη χώρα και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κατέστειλε πολύ βίαια τους ταραξίες.

Επίσης συνέστησε στους ανθρώπους να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στη Βρετανία, επικρίνοντας την κυβέρνηση για την απόφασή της να αφήσει ελεύθερους κάποιους κρατούμενους προκειμένου να αποσυμφορήσει τις φυλακές. Τότε είχε γράψει στο Χ ότι το Λονδίνο «απελευθερώνει παιδόφιλους για να δημιουργήσει χώρο για όσους καταδικάζονται για τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Παράλληλα ο Μασκ έχει υποστηρίξει στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης αίτηση για τη διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία, κατηγορώντας τους Εργατικούς ότι ηγούνται «ενός τυραννικού, αστυνομικού κράτους».

Ο Μασκ «φαίνεται να πιστεύει ότι έχει αναλάβει μια αποστολή κατά του κατεστημένου», υπογράμμισε ο Φόστερ.

Κάποιοι παρατηρητές εκτιμούν ότι ο Μασκ ενδέχεται να έχει δυσαρεστηθεί και από την επιθυμία της βρετανικής κυβέρνησης να αυστηροποιήσει τη νομοθεσία που διέπει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Στάρμερ επίσης δεν κάλεσε τον δισεκατομμυριούχο σε μια διάσκεψη ξένων επενδυτών που πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο, γεγονός που δυσαρέστησε τον Μασκ, σύμφωνα με δηλώσεις από μέλη του περιβάλλοντός του.

Η κατάσταση όμως περιπλέκεται μετά την εκλογή του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, με τον οποίο ο Μασκ έχει γίνει αχώριστος.

Οι Εργατικοί, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν πιο στενές σχέσεις με τους Δημοκρατικούς, προσπάθησαν τους τελευταίους μήνες να αποκτήσουν επαφές με τους Ρεπουμπλικάνους. Ο Στάρμερ συναντήθηκε με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ διαβεβαίωσε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ και όλη του την ομάδα, περιλαμβανομένου του Ίλον Μασκ».

«Ο Στάρμερ έχει απόλυτη επίγνωση ότι δεν μπορεί να αποξενωθεί από τον επόμενο Αμερικανό πρόεδρο» και για να «διατηρήσει αυτή την ‘ειδική σχέση’ (σ.σ. μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ) θα πρέπει να διάκειται θετικά προς την Ουάσινγκτον ανεξαρτήτως του ποιος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο», εκτίμησε ο Φόστερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

