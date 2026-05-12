Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την ιδιαίτερης σημασίας πολιτική συμφωνία σχετικά με την πράξη για τα φάρμακα κρίσιμης σημασίας (CMA), στην οποία κατέληξαν χθες το βράδυ το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο όσον αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα της υγείας της Ευρώπης, μέσω της πρόληψης των ελλείψεων φαρμάκων και της βελτίωσης της ασφάλειας του εφοδιασμού με φάρμακα κρίσιμης σημασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η CMA θα προωθήσει τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και θα στηρίξει την παρασκευή φαρμάκων εντός της ΕΕ, παρέχοντας παράλληλα στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να συνεργάζονται πιο στενά για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα στην Ευρώπη. Η CMA συμπληρώνει τις ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων και την ενίσχυση του εφοδιασμού στην ΕΕ, ιδίως την φαρμακευτική μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε πρόσφατα.

Στα βασικά στοιχεία της συμφωνηθείσας πράξης για τα φάρμακα κρίσιμης σημασίας περιλαμβάνονται: α) διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που διαφοροποιούν τις αλυσίδες εφοδιασμού φαρμάκων και παρέχουν κίνητρα για την ανθεκτικότητά τους, β) η δημιουργία στρατηγικών έργων για την τόνωση, την αύξηση ή τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής ικανότητας της ΕΕ για φάρμακα κρίσιμης σημασίας ή τις δραστικές ουσίες τους, καθώς και 3) συνεργατικές δημόσιες συμβάσεις για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων ως προς τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η αντιμετώπιση των ελλείψεων και η διασφάλιση της πρόσβασης σε φάρμακα είναι, εδώ και πολλά χρόνια, προτεραιότητα για την ΕΕ. Τον Μάρτιο του 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την πράξη για τα φάρμακα κρίσιμης σημασίας, με σκοπό τη βελτίωση της διαθεσιμότητας, του εφοδιασμού και της παραγωγής φαρμάκων κρίσιμης σημασίας εντός της ΕΕ. Η πολιτική συμφωνία υπόκειται πλέον σε επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

