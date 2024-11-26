Η Disney πληρώνει 43,3 εκατ. δολάρια σε εργαζόμενες που αμοίβονταν χαμηλότερα από άνδρες συναδέλφους τους

Η Walt Disney θα πληρώσει 43,3 εκατ. δολάρια σε γυναίκες υπαλλήλους της στην Καλιφόρνια, οι οποίες κατέθεσαν αγωγή κατηγορώντας την εταιρεία ότι σε διάστημα οκτώ ετών πλήρωσε 150 εκατ. δολάρια περισσότερα σε άνδρες συναδέλφους τους από ό,τι σε αυτές, ανέφεραν οι δικηγόροι των εναγόντων.

Ο συμβιβασμός προβλέπει επίσης ότι η Disney θα διατηρήσει έναν εργατολόγο για τρία χρόνια, ο οποίος θα αναλύσει την ισότητα των αμοιβών μεταξύ των εργαζομένων στην Καλιφόρνια που είναι πλήρους απασχόλησης και δεν ανήκουν σε συνδικάτα.

Η μήνυση κατατέθηκε αρχικά από τη Λαρόντα Ράσμουσεν το 2019, αφού έμαθε ότι έξι άντρες με τον ίδιο τίτλο εργασίας με εκείνη κέρδιζαν πολύ περισσότερα, μεταξύ των οποίων και ένας άνδρας με λιγότερη εμπειρία, ο οποίος κέρδιζε 20.000 δολάρια το χρόνο περισσότερα από εκείνη.

Περίπου 9.000 νυν και πρώην υπάλληλοι της εταιρείας ψυχαγωγίας εντάχθηκαν τελικά στην ομάδα που κατέθεσε την αγωγή.

Η Disney προσπάθησε να σταματήσει την ομαδική αγωγή, αλλά δικαστής αποφάσισε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι μπορεί να προχωρήσει.

«Συγχαίρω θερμά την κ. Ράσμουσεν και τις γυναίκες που έφεραν αυτή την αγωγή κατά της Disney, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ψυχαγωγίας στον κόσμο, διακινδυνεύοντας την καριέρα τους» δήλωσε δικηγόρος της νομικής ομάδας.

Τα στοιχεία των εναγόντων στήριξε και ανάλυση των δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού της Disney από τον Απρίλιο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες υπάλληλοι της Disney αμείβονταν περίπου 2% λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους. Η ανάλυση διεξήχθη από τον David Neumark, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Irvine και εργατολόγο.

Η συμφωνία διακανονισμού, η οποία κατατέθηκε σε δικαστήριο της πολιτείας της Καλιφόρνια, εξακολουθεί να απαιτεί έγκριση από δικαστή, σύμφωνα με τους δικηγόρους.

