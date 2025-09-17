Ένα χαμηλού κόστους, υψηλής ισχύος σύστημα λέιζερ, σχεδιασμένο να καταστρέφει εισερχόμενους πυραύλους, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δοκιμές του και θα είναι έτοιμο για επιχειρησιακή χρήση από τον στρατό αργότερα φέτος, ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Το «Iron Beam» που αναπτύχθηκε από κοινού από την Elbit Systems και τη Rafael Advanced Defense Systems, θα συμπληρώνει τα συστήματα Iron Dome, David’s Sling και Arrow, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για να αναχαιτίσουν χιλιάδες ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από μαχητές της Χαμάς στη Γάζα, από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και από τους Χούθι στην Υεμένη.

Development of the Iron Beam laser interception system has been completed, and it will now be renamed “Ohr Eitan” (“Eitan’s Light”) — after Eitan Oster, who fell during a maneuver in Lebanon and whose father was one of its developers.



The system will be inducted into the IDF at… pic.twitter.com/aH8Pg5GEyt — Amit Segal (@AmitSegal) September 17, 2025

Τα συγκεκριμένα συστήματα αεράμυνας κοστίζουν τουλάχιστον 50.000 δολάρια το καθένα, ενώ το κόστος για τα λέιζερ είναι αμελητέο, καθώς επικεντρώνονται κυρίως σε μικρότερους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. «Τώρα που έχει αποδειχθεί η απόδοση του Iron Beam, αναμένουμε ένα σημαντικό άλμα στις δυνατότητες της αντιαεροπορικής άμυνας μέσω της ανάπτυξης αυτών των συστημάτων λέιζερ μεγάλης εμβέλειας», ανέφερε το υπουργείο.

Μετά από χρόνια ερευνών, το υπουργείο δήλωσε ότι το Iron Beam δοκιμάστηκε για αρκετές εβδομάδες στο νότιο Ισραήλ και απέδειξε την αποτελεσματικότητά του σε «πλήρεις επιχειρησιακές δοκιμές, αναχαιτίζοντας ρουκέτες, όλμους, αεροσκάφη και UAV σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών σεναρίων».

Τα πρώτα συστήματα αναμένεται να ενταχθούν στην αντιαεροπορική άμυνα του στρατού μέχρι το τέλος του έτους, πρόσθεσε.

Μικρότερης εμβέλειας και λιγότερο ισχυρά συστήματα λέιζερ βρίσκονται ήδη σε χρήση.

Το Iron Beam είναι ένα επίγειο, υψηλής ισχύος σύστημα αεράμυνας με λέιζερ, σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει εναέριες απειλές, όπως ρουκέτες, όλμους και UAV.

«Είναι η πρώτη φορά στον κόσμο που ένα σύστημα αναχαίτισης με λέιζερ υψηλής ισχύος φτάνει σε πλήρη επιχειρησιακή ωριμότητα», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Άμυνας, Αμίρ Μπαράμ.

Ο πρόεδρος της Rafael, Γιουβάλ Στάινιτς, είπε ότι το Iron Beam, το οποίο έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία προσαρμοστικών οπτικών της εταιρείας, «θα είναι αναμφίβολα ένα σύστημα που αλλάζει τα δεδομένα, με πρωτοφανή επίδραση στον σύγχρονο πόλεμο».

Από την πλευρά της, η Elbit εργάζεται για την ανάπτυξη λέιζερ υψηλής ισχύος για άλλες στρατιωτικές εφαρμογές, «πρώτα και κύρια ενός εναέριου λέιζερ που έχει τη δυνατότητα να φέρει στρατηγική αλλαγή στις δυνατότητες αεράμυνας», σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Μπεζαλέλ Μάχλις.



Πηγή: skai.gr

