Σφοδρή χιονοθύελλα – η χειρότερη της τελευταίας 10ετίας - έπληξε τις προηγούμενες ημέρες τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, αναγκάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους να μείνουν στα σπίτια τους και προκαλώντας διακοπές στις μεταφορές και κλείσιμο σχολείων και επιχειρήσεων

Η Νέα Υόρκη και οι παράκτιες ζώνες στη νότια Βοστόνη, στις πολιτείες της Μασαχουσέτης και του Ρόουντ Άιλαντ, επλήγησαν ιδιαίτερα, με το ύψος του χιονιού να αγγίζει ακόμα και τα 90 εκατοστά.

Μάλιστα, η Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφεια και άλλες πόλεις σε αρκετές πολιτείες, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Από χθες Τρίτη, σταδιακά, οι δρόμοι και τα σχολεία άρχιζαν να ανοίγουν, τα μέσα μαζικής μεταφοράς ξεκίνησαν και πάλι τα δρομολόγια σε ορισμένες πόλεις και η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται στα 330.000 νοικοκυριά που έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. .

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία χαρακτήρισε την καταιγίδα της Δευτέρας «κλασικό κυκλώνα - βόμβα» φαινόμενο που εμφανίζεται κυρίως το φθινόπωρο και τον χειμώνα, όταν ψυχρές αρκτικές αέριες μάζες κατέρχονται νότια και συγκρούονται με θερμότερες θερμοκρασίες.

Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι μια νέα κακοκαιρία μπορεί να βρίσκεται προ των πυλών.

Πηγή: skai.gr

