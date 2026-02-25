Η Ιαπωνία σχεδιάζει να αναπτύξει πυραύλους εδάφους-αέρος στο απομακρυσμένο νησί Γιοναγκούνι κοντά στην Ταϊβάν έως τον Μάρτιο του 2031, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, καθώς οι περιφερειακές εντάσεις στην περιοχήπαραμένουν υψηλές.

Είναι η πρώτη φορά που η Ιαπωνία καθορίζει χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη πυραύλων στο νησί Γιοναγκούνι από τότε που ανακοινώθηκε το σχέδιο το 2022, σημειώνει το BBC.

Η Κίνα θεωρεί την αυτοδιοικούμενη Tαιβάν μέρος της επικράτειάς της και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την «επανένωση». Το Γιοναγκούνι είναι ορατό από τις ακτές της Ταϊβάν, καθώς απέχει μόλις 110 χλμ.

Οι εντάσεις μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας έχουν αυξηθεί από τον Νοέμβριο, όταν η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι φάνηκε να υπονοεί ότι η Ιαπωνία θα ενεργοποιήσει τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ταϊβάν.

Η ανησυχία έγκειται στο ότι οποιαδήποτε επίθεση στην Ταϊβάν -η οποία έχει σύμμαχο τις ΗΠΑ- θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου και στη συνέχεια να επεκταθεί και να συμπεριλάβει και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως η Ιαπωνία.

Ο υπουργός Άμυνας Σινζίρο Κοϊζούμι ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα για τους πυραύλους την Τρίτη, μία ημέρα αφότου η Κίνα επέβαλε περιορισμούς εξαγωγών σε 20 ιαπωνικές εταιρείες και φορείς, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ο Κοϊζούμι ανέφερε ότι η μονάδα στο Γιοναγκούνι θα εξοπλιστεί με πυραύλους μέσου βεληνεκούς εδάφους - αέρος ικανούς να αναχαιτίζουν εισερχόμενα αεροσκάφη και πυραύλους.

Με εμβέλεια περίπου 50 χλμ. και δυνατότητα κάλυψης 360 μοιρών, το ιαπωνικής κατασκευής σύστημα μπορεί να παρακολουθεί έως και 100 στόχους ταυτόχρονα.

Η Κίνα δεν έχει ακόμη αντιδράσει στην ανακοίνωση του Κοϊζούμι. Όμως όταν ο ίδιος επισκέφθηκε το Γιοναγκούνι τον Νοέμβριο, το Πεκίνο κατηγόρησε την Ιαπωνία ότι προσπαθεί να «δημιουργήσει περιφερειακή ένταση και να προκαλέσει στρατιωτική αντιπαράθεση».

Μέσα σε λίγες ημέρες, η Κίνα ανέπτυξε drones κοντά στο νησί για να εκφράσει την οργή της, με την Ιαπωνία να απογειώνει μαχητικά αεροσκάφη ως απάντηση.

