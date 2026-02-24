Μια Σουηδοαμερικανίδα επιχειρηματίας που καθοδηγούσε νεαρές γυναίκες έστελνε φωτογραφίες μερικών από τις «καλύτερες και λαμπρότερες» στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος επέλεγε εκείνες που ήθελε να γνωρίσει.

Η Μπάρμπαρα Ένμπομ -που έχει τιμηθεί στη Σουηδία για το ότι «ανεβάζει τις γυναίκες στην κορυφή» σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους τομείς, όπως οι βιοεπιστήμες και τα χρηματοοικονομικά- πρότεινε επί περισσότερο από μία δεκαετία στον Έπσταίν νεαρές γυναίκες, ώστε να τον συναντήσουν στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, σημειώνει το Politico.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι κάποια από τις γυναίκες που πρότεινε η Ένμπομ στον Έπσταϊν ήταν ανήλικη ή ότι κακοποιήθηκε από αυτόν. Η Ένμπομ δεν απάντησε σε πολλαπλά αιτήματα για σχόλιο, αλλά σε ανάρτηση στο LinkedIn στα σουηδικά δήλωσε ότι ήταν «αηδιασμένη που είχε οποιουδήποτε είδους επαφή» με κάποιον «που αποκαλύφθηκε ότι διέπραξε εγκλήματα».

Σε εκατοντάδες emails μεταξύ της Ένμπομ και του Έπσταϊν -ή της βοηθού του Λέσλι Γκροφ -ο οικείος και φιλικός τόνος τους σκιαγραφεί μια σχέση που ωφελούσε και τους δύο. Η επικοινωνία συνεχίστηκε από το 2005 έως το 2018 -μετά την καταδίκη του το 2008 και κατά τη διάρκεια της 13μηνης φυλάκισής του. Η Ένμπομ δήλωσε αργότερα ότι ήταν «βαθιά εξοργισμένη» για την κακοποίηση που είχαν υποστεί κορίτσια.

Οι ανταλλαγές μηνυμάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και εξετάστηκαν από το Politico δείχνουν την Ένμπομ να λέει στον Έπσταϊν ότι εξαρτιόταν οικονομικά από αυτόν για να συνεχίσει τα πρότζεκτ της στη Σουηδία. Σε αυτά περιλαμβάνονταν το Swedish-American Life Science Summit, μια εκδήλωση μόνο κατόπιν πρόσκλησης, για επιχειρήσεις, επιστήμονες και επενδυτές. Περιλάμβανε επίσης τη λέσχη δικτύωσης νεαρών γυναικών Barbro’s Best and Brightest -τις «BBB» της- και το πρόγραμμα υποτροφιών Female Economist of the Year της Σουηδίας, που ξεκίνησαν και τα δύο το 2001.

Σε πολυάριθμα emails, η Ένμπομ ζητούσε από τον Έπσταϊν χρήματα και, κατά καιρούς, συστάσεις προς το δίκτυο πλούσιων γνωριμιών του. Τα emails υποδηλώνουν ότι ο Έπσταϊν κατέθετε συχνά 25.000 δολάρια σε οργανισμούς που συνδέονταν με την Ένμπομ, ενώ η ίδια άφηνε να εννοηθεί ότι είχε κάνει δωρεά 100.000 δολαρίων.

Του έστελνε φωτογραφίες γυναικών, μαζί με σημειώσεις για την εμφάνισή τους, μερικές φορές την ηλικία τους και το αν πίστευε ότι θα του ταίριαζαν: «μικρή όμορφη με σκούρα μαλλιά»· «ΠΟΛΥ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ»· «μικρή ξανθιά με το ροζ φόρεμα… είναι πολύ όμορφη νομίζω… παρατηρώ ότι φαίνεται να έχετε παρόμοιο γούστο»· «22 σήμερα!!». Κατά διαστήματα, η Ένμπομ ανέφερε και τα επαγγελματικά προσόντα των γυναικών.

Με τα χρόνια, η αλληλογραφία τους δείχνει ένα μοτίβο: η Ένμπομ πρότεινε γυναίκες για βραδιές στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη με σαμπάνια και καναπεδάκια. Δείχνουν επίσης ότι κάποιες από αυτές τις γυναίκες επικοινωνούσαν απευθείας μαζί του μετά από αυτές τις εκδηλώσεις. Αρκετές θα τον επισκέπτονταν αργότερα μόνες τους, άλλες τις καθοδήγησε και μία απολάμβανε πολυτελείς διακοπές στην Αφρική.

Όσες είχαν άμεση επαφή με τον Έπσταϊν ήταν συχνά εξαιρετικά ευγενικές, έδειχναν μεγάλη εκτίμηση και ορισμένες φαίνονταν κολακευμένες.

