Δέκα νεογνά νεκρά μετά από φωτιά σε νοσοκομείο της Ινδίας

Τουλάχιστον 10 βρέφη έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών στην Τζάνσι, στη βόρεια Ινδία, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος της πολιτειακής κυβέρνησης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περί τις 22:30 (τοπική ώρα· 19:00 ώρα Ελλάδας) στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Μαχαράνι Λαξμιμπάι της πολιτείας Ούταρ Πραντές.

«Δέκα παιδιά δυστυχώς απεβίωσαν», είπε ο δεύτερος τη τάξει της πολιτειακής κυβέρνησης στην Ούταρ Πραντές, ο Μπράτζες Πάτακ, μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Επτά από τα πτώματα έχουν αναγνωριστεί» και μένει να ταυτοποιηθούν ακόμη τρία θύματα, πρόσθεσε.

Άλλα δεκαέξι νεογέννητα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πυρκαγιά, σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε στην ψηφιακή έκδοσή της η ινδική εφημερίδα Times Now.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου NDTV, στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών βρίσκονταν 54 μωρά όταν ξέσπασε η φωτιά, που αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα.

Οι θάνατοι των νεογνών «ραγίζουν την καρδιά», ανέφερε μέσω X ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, απευθύνοντας «τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια σε αυτούς που έχασαν τα αθώα παιδιά τους σ’ αυτή την ιστορία». «Προσεύχομαι ο Θεός να τους δώσει τη δύναμη να αντέξουν αυτή την τεράστια απώλεια», πρόσθεσε.

Οι πυρκαγιές είναι τραγικά συχνές στην Ινδία, εξαιτίας κακοτεχνιών στις κατασκευές, του υπερπληθυσμού και της έλλειψης τήρησης των κανονισμών ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

