Μαρόκο: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα mpox

Για εμφάνιση του πρώτου περιστατικού mpox-ευλογιάς των πιθήκων σε έναν άνδρα στο Μαρακές έκανε λόγο το Υπουργείο Υγείας του Μαρόκου, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε το πρόσφατο ξέσπασμα της νόσου έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος μετά τον εντοπισμό της νέας παραλλαγής.

Το υπουργείο δεν έδωσε λεπτομέρειες για την υπόθεση και δεν διευκρίνισε ποια παραλλαγή της ιογενούς λοίμωξης καταγράφηκε.

Ανέφερε ότι η κατάστασή του είναι σταθερή και ότι οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθε σε επαφή δεν εμφάνισαν συμπτώματα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο φορτίο με εμβόλια κατά της mpox έφτασε τον Αύγουστο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ η χώρα αυτή, επίκεντρο της επιδημίας, έλαβε συνολικά 200.000 δόσεις.

Κρούσματα έχουν εντοπιστεί και στην Ιορδανία και στην Ταϊλάνδη.

