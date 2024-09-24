Προειδοποίηση για τσουνάμι σε δυο νησιά έπειτα από σεισμό 5,6 βαθμών στην Ιαπωνία

Οι αρχές της Ιαπωνίας εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι σε απομακρυσμένα νησιά ανοικτά του Τόκιο, έπειτα από σεισμική δόνηση που εκτιμήθηκε ότι ήταν 5,6 βαθμών από το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Αφορά τα νησιά Ιζού και Ογκασαβάρα, που ενδέχεται να χτυπηθούν από τσουνάμι ύψους ως και ενός μέτρου, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία, που κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις ακτές.

«Βγείτε από τη θάλασσα κι απομακρυνθείτε εσπευσμένα από παράκτιες περιοχές», τόνισε η υπηρεσία.

Οι κάτοικοι της περιοχής είπαν πάντως στην ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK πως δεν κατάλαβαν τον σεισμό.

Πάνω από το σημείο όπου συγκρούονται τεκτονικές πλάκες, στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, η Ιαπωνία συγκαταλέγεται στα κράτη του κόσμου με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα.

Στο αρχιπέλαγος των περίπου 125 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφονται κάπου 1.500 σεισμικές δονήσεις κάθε χρόνο, στην πλειονότητά τους ασθενείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

