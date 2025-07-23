DW: Δείπνο Μερτς-Μακρόν με βαρύ «μενού»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας επισκέπτεται το Βερολίνο με φόντο μια περίοδο εντατικών διεργασιών μεταξύ των δύο «δραστήριων» Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι επιδιώκουν να πείσουν ότι η συνεργασία τους αναθερμαίνεται ουσιαστικά. Πρόκειται για μια κομβική συνάντηση, που φιλοξενείται στη φημισμένη βίλα Μπόρζιγκ, ιστορικά συνδεδεμένη με τη γαλλογερμανική παρουσία στη μεταπολεμική Ευρώπη.

Η βραδιά αναμένεται να ξεκινήσει σε χαλαρούς τόνους, με βόλτα στους κήπους της βίλας και παρακολούθηση τζαζ συναυλίας, όμως το ενδιαφέρον στρέφεται στο δείπνο εργασίας, όπου η ατζέντα χαρακτηρίζεται «βαριά» λόγω των κρίσιμων ζητημάτων που καλούνται να διευθετήσουν ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς.

Κρίσιμες διαφωνίες κάτω από τον ευρωπαϊκό μανδύα

Αν και αμφότεροι οι πολιτικοί αρέσκονται να προβάλλουν μια δυναμική, μεταρρυθμιστική εικόνα, ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν εσωτερικές προκλήσεις στις χώρες τους: οικονομικά προβλήματα, κοινωνική δυσαρέσκεια και πιέσεις που αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις. Η οικοδόμηση ευρωπαϊκού προφίλ λειτουργεί, ως έναν βαθμό, ως αντίβαρο στα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής – ωστόσο τα σημεία τριβής στις διμερείς τους σχέσεις παραμένουν και είναι αρκετά.

Εμπλοκή στο FCAS και στρατιωτικές φιλοδοξίες

Τις τελευταίες ημέρες, στο επίκεντρο βρίσκεται η διαμάχη για το ευρωπαϊκό μαχητικό έκτης γενιάς (FCAS). Η Γαλλία επιδιώκει ενισχυμένο μερίδιο (έως 80%) εις βάρος της γερμανικής και ισπανικής συμμετοχής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο Βερολίνο. Παρά αυτό το εμπόδιο, ο Μερτς εμφανίζεται αισιόδοξος για εξεύρεση λύσης. Παράλληλα, διαφαίνεται ένας άτυπος ανταγωνισμός στο ζήτημα της στρατιωτικής ηγεσίας στην Ευρώπη, με τη Γερμανία να φλερτάρει δημόσια με την ιδέα του «ισχυρότερου στρατού στην Ευρώπη», ενώ η Γαλλία επιδιώκει αύξηση των αμυντικών δαπανών. Η αναθέρμανση των στρατιωτικών σχέσεων Βρετανίας–Γερμανίας προξενεί επιπλέον ανησυχία στο Παρίσι.

Διαφορετικές προσεγγίσεις για Ισραήλ και Mercosur

Στη διεθνή πολιτική σκηνή, οι δύο χώρες ακολουθούν διαφορετικές πορείες. Η Γαλλία διατηρεί σκληρότερη στάση έναντι του Ισραήλ και κατηγορεί το Βερολίνο για απροθυμία να υπογράψει την κοινή έκκληση της ΕΕ υπέρ κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, παρά τη ρητορική του Μερτς περί στήριξης ανάλογων θέσεων. Στο μέτωπο του διεθνούς εμπορίου, το χάσμα μεγαλώνει με αφορμή τη συμφωνία με τις χώρες της Mercosur. Η Γαλλία, ανησυχώντας για τη βιωσιμότητα των δικών της αγροτών, φρενάρει την επίτευξη συμφωνίας, ενώ η Γερμανία υπερασπίζεται μια πιο ανοιχτή εμπορική στρατηγική – προσπαθώντας ίσως να διευθετήσει διαφωνίες με ad hoc εξαιρέσεις υπέρ της Γαλλίας.

Ασυμφωνίες καταγράφονται και σε κρίσιμα ζητήματα ενέργειας, όπως η ταξινόμηση της πυρηνικής ενέργειας ως «ασφαλούς» από την ΕΕ, όπου οι Γερμανοί διατηρούν διαχρονικά επιφυλάξεις.

Διάθεση για συμβιβασμούς, αλλά δύσκολο μονοπάτι

Η συνολική αίσθηση που κυριαρχεί στη γαλλογερμανική σκηνή είναι πως, *"Το πιο σημαντικό μήνυμα είναι: Το γερμανογαλλικό ζευγάρι επέστρεψε στη δουλειά"*, όπως μεταφέρει το Ελιζέ. Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι πολλές και πολυσύνθετες — και δεν πρόκειται να λυθούν όλα σε ένα δείπνο, όσο ευχάριστη κι αν είναι η ατμόσφαιρα ή όσο πλούσιο κι αν είναι το μενού. Ο διεθνής ανταγωνισμός, μαζί με τα πιεστικά εσωτερικά προβλήματα, επιβάλλουν στους δύο ηγέτες να καταβάλουν προσπάθειες για ουσιαστικούς συμβιβασμούς και ενιαία ευρωπαϊκή εικόνα, σε μια διεθνώς ταραχώδη εποχή.

Πηγές: ZDF Heute, ARD, Welt

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.