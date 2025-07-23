Ο ιδρυτής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), Κλάους Σβαμπ, αντιμετωπίζει σοβαρές καταγγελίες για αυθαίρετη διαχείριση, ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε εργαζόμενες γυναίκες και για έξοδα εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων για προσωπικά ταξίδια και πολυτελείς παροχές, σύμφωνα με προκαταρκτικά ευρήματα εσωτερικής έρευνας που αποκάλυψε η Wall Street Journal.

Το πόρισμα, που βασίζεται σε μαρτυρίες και εσωτερικά έγγραφα, απειλεί να σκιάσει την πολυετή πορεία του Σβαμπ ως ηγετικής φυσιογνωμίας του Φόρουμ του Νταβός.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο, ύστερα από καταγγελία πληροφοριοδότη, με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του WEF, και φέρνει στο φως σειρά περιστατικών, ανάμεσά τους και ένα email που φέρεται να έστειλε ο Κλάους Σβαμπ σε γυναίκα ανώτερο στέλεχος, αργά το βράδυ του Ιουνίου 2020, γράφοντας: «Νιώθεις ότι σε σκέφτομαι;» — μια φράση που κρίθηκε ως υπονοούμενο και ενδεχομένως ανάρμοστη από τους ερευνητές.

Μέσω εκπροσώπου του, ο Κλάους Σβαμπ απέρριψε συνολικά τα ευρήματα, υπερασπιζόμενος την 55ετή πορεία του ως επικεφαλής και δημόσιο πρόσωπο του Φόρουμ. Τόνισε ότι πάντοτε φερόταν με σεβασμό στις γυναίκες και ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του δεν επωφελήθηκαν οικονομικά από τους ρόλους τους στον οργανισμό, στον οποίο αφιέρωσαν, όπως είπε, τη ζωή τους.

Η υπόθεση απειλεί να οξύνει το ρήγμα μεταξύ του Κλάους Σβαμπ και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία επιδιώκουν να χαράξουν μια νέα πορεία για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ χωρίς τον άνθρωπο που το μετέτρεψε σε έναν παγκόσμιο θεσμό, γνωστό κυρίως για την ετήσια συνάντηση του Νταβός με τη συμμετοχή CEO, δισεκατομμυριούχων και ηγετών στο θέρετρο της Ελβετίας.

Ο Κλάους Σβαμπ παραιτήθηκε το Πάσχα και δεν έχει πλέον επίσημο ρόλο στον οργανισμό. Ωστόσο, μια εσωτερική έρευνα αποκαλύπτει σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του, οι οποίες απειλούν να αμαυρώσουν την κληρονομιά του ως του ανθρώπου που ηγήθηκε του Φόρουμ επί δεκαετίες, δίπλα σε παγκόσμιους ηγέτες και ισχυρούς CEO.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι καταθέσεις μαρτύρων αποκάλυψαν ότι ο Κλάους Σβαμπ αντιμετώπιζε τον οργανισμό σαν προσωπικό του «φέουδο», ανεχόταν συστηματικά φαινόμενα παρενόχλησης και διακρίσεων, ενώ συχνά προσέφευγε σε εκφοβισμό και ψυχολογική πίεση για να επιβάλει τις αποφάσεις του.

Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης περιορισμένη εποπτεία από το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με αμφισβητούμενες ταξιδιωτικές και άλλες δαπάνες. Ο Σβαμπ και η σύζυγός του, Χίλντε Σβαμπ, υπέβαλαν έξοδα άνω του 1,1 εκατ. δολαρίων για ταξίδια, τα περισσότερα εκ των οποίων κάλυπταν πρώτης θέσης πτήσεις της Χίλντε για να συνοδεύει τον Σβαμπ σε ταξίδια του Φόρουμ, παρότι δεν είχε επίσημο ρόλο στις αποστολές.

Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν ταξιδιωτικές δαπάνες ύψους περίπου 63.000 δολαρίων για προορισμούς όπως η Βενετία, το Μαϊάμι, οι Σεϋχέλλες και το Μαρόκο, χωρίς να υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν επαγγελματικό χαρακτήρα των μετακινήσεων. Το πιο πρόσφατο από αυτά τα ταξίδια πραγματοποιήθηκε στο Μαρόκο, μεταξύ τέλους Δεκεμβρίου 2024 και αρχών Ιανουαρίου 2025.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Σβαμπ φέρεται να έχει δεχτεί δώρα που παραβιάζουν την εσωτερική πολιτική του Φόρουμ, μεταξύ των οποίων ένα σετ ρωσικού τσαγιού, μανικετόκουμπα Tiffany και γούνες. Επίσης, χρεώθηκαν στο Φόρουμ 14 μασάζ σε ξενοδοχεία, είτε μέσω της εταιρικής του κάρτας είτε μέσω καρτών υφισταμένων του· στη συνέχεια, ο Σβαμπ κάλυψε περίπου τα μισά από τα έξοδα αυτά. Ο ίδιος δηλώνει πως πάντα ζητούσε να του χρεώνονται προσωπικά οι σχετικές δαπάνες.

Η δικηγορική εταιρεία Homburger παρουσίασε τα προκαταρκτικά πορίσματα σε μέλη του Δ.Σ. του Φόρουμ. Οι ερευνητές συζήτησαν επίσης τα ευρήματα με τον Schwab σε πρόσφατη συνάντηση που διήρκεσε περισσότερες από πέντε ώρες.

Η τελική έκθεση αναμένεται ως τα τέλη Αυγούστου, ενώ το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου θα διαβιβάσει το πόρισμα στις ελβετικές αρχές που εποπτεύουν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και θα εξετάσει το ενδεχόμενο παραπομπής στην εισαγγελία.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Κλάους Σβαμπ υποστήριξε ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, η Χίλντε κι εγώ δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ το Φόρουμ για προσωπικό μας όφελος.»

Μέσω εκπροσώπου του, υπερασπίστηκε τον ετήσιο μισθό του ύψους 1 εκατ. ελβετικών φράγκων (1,3 εκατ. δολάρια) και το ετήσιο σταθερό επίδομα 100.000 φράγκων για έξοδα φιλοξενίας καλεσμένων, κυρίως στο σπίτι του. Υποστήριξε επίσης ότι είχε δώσει εντολή στους βοηθούς του να διαχωρίζουν τις προσωπικές από τις επαγγελματικές δαπάνες και ότι σκοπεύει να επιστρέψει στο Φόρουμ ό,τι Αχρεώθηκε κατά λάθος.

Για τα ταξίδια της συζύγου του, τόνισε πως αυτά καλύπτονταν βάσει «καλής πίστης» συμφωνίας ανάμεσα στο Φόρουμ και το Ίδρυμα Schwab, το οποίο εκείνη διευθύνει και δεν έχει λάβει μισθό από το 1973.

Όσον αφορά τα δώρα, υποστήριξε ότι τα περισσότερα τα δώρισε σε φιλανθρωπίες ή τα εξέθεσε στα γραφεία του Φόρουμ, ενώ δεν θυμόταν με σαφήνεια κάποια από όσα του προσάπτει η έρευνα.

Η καταγγελία του πληροφοριοδότη που προκάλεσε την έρευνα υποβλήθηκε σχεδόν έναν χρόνο μετά από αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το οποίο περιέγραφε μια τοξική κουλτούρα για τις γυναίκες και τους μαύρους εργαζόμενους στον οργανισμό.

