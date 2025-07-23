Μια έφηβη από τη Βρετανία παλεύει για τη ζωή της σε ελληνικό νοσοκομείο, αφού μια ύποπτη λοίμωξη στο αυτί εξελίχθηκε σε μηνιγγίτιδα κατά τη διάρκεια των ανέμελων διακοπών της στη χώρα, μας αναφέρει η Daily Mail.

Η Μίλι Μπέιλς, 19 ετών, από τη Βόρεια Ουαλία, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εντατική θεραπεία στην Αθήνα, αφότου αρρώστησε σοβαρά στη Ρόδο.

Η οικογένειά της δήλωσε ότι αρχικά άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης στο αυτί, αλλά η κατάστασή της επιδεινώθηκε γρήγορα και αργότερα διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

Η Μίλι, η οποία βρισκόταν σε διακοπές με τους φίλους της, μεταφέρθηκε σε μια εξειδικευμένη μονάδα στην πρωτεύουσα, όπου παραμένει σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. κατάσταση.

Η μητέρα της, Λόρεν Μέρφι, και ο πατριός της, Πιτ, πέταξαν από τη Βρετανία στην Ελλάδα για να είναι στο πλευρό της καθώς οι γιατροί αγωνίζονταν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της.

Τώρα, η οικογένεια εργάζεται για να φέρει τη Μίλι πίσω στην πατρίδα της προκειμένου να συνεχίσει τη θεραπεία της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Χωρίς ταξιδιωτική ασφάλιση, τους δόθηκαν 12 χιλιάδες λίρες για μια ιδιωτική ιατρική πτήση και τα έξοδα νοσηλείας.

Η Λόρεν είπε: «Βρισκόμαστε τώρα στο στάδιο όπου μπορούμε να προσπαθήσουμε να φέρουμε τη Μίλι πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι εκτός άμεσου κινδύνου, αλλά έχει μακρύ δρόμο μπροστά της για να αναρρώσει. Είναι ακόμα ημι-αναίσθητη και δεν έχουμε δει ακόμη πόσο άσχημα θα επηρεάσει τον εγκέφαλό της αυτή η ασθένεια μακροπρόθεσμα. Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα βοήθεια για να επιστρέψει το κορίτσι μας στην πατρίδα της, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη διαδικασία ανάρρωσής της».

Περισσότεροι από 900 άνθρωποι ενίσχυσαν την οικογένεια για να πετύχει τον στόχο των 40.000 λιρών σε λίγες μόνο μέρες.

Ο πατριός της Μίλι, Πιτ, είπε: «Είμαι τόσο συγκλονισμένος από την άμεση γενναιοδωρία όλων σας... Εγώ, η Λόρεν και η Μίλι είμαστε τόσο ευγνώμονες για τις ευγενικές σας δωρεές. Η Μίλι έχει μπροστά της μια μακρά μάχη, αλλά σίγουρα έχει πολλούς ανθρώπους να την υποστηρίζουν και δεν μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε αρκετά γι' αυτό».

Η οικογένεια της Μίλι ελπίζει τώρα ότι θα μπορέσει να επιστρέψει αεροπορικώς στο σπίτι της μόλις οι γιατροί της το κρίνουν ασφαλές, όπου θα ξεκινήσει το επόμενο στάδιο της ανάρρωσής της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.