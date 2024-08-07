ΔΔΧ: Παρέμβαση Τουρκίας υπέρ των Παλαιστινίων

Αυτό δήλωσε τουρκική διπλωματική πηγή, που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Η δήλωση αναμενόταν να γίνει γύρω στις 15,30 ώρα Τουρκίας (και Ελλάδας). Η παρέμβαση αυτή «ωθεί τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα», δήλωσε η ίδια πηγή. Η αρχική προσφυγή της Ν.Αφρικής είχε συζητηθεί στο Χάγη τον Μάιο.



Η Τουρκία είναι η έβδομη χώρα που θα δηλώσει την εμπλοκή της στην υπόθεση μετά τη Νικαράγουα, την Κολομβία, τη Λιβύη, το Μεξικό, την Παλαιστίνη και την Ισπανία.



Εκτιμάται ότι το κείμενο που υποβάλλεται σήμερα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στηρίζει τις θέσεις της Νοτίου Αφρικής και εξετάζει τον τρόπο ερμηνείας των σχετικών άρθρων της Σύμβασης για τη Γενοκτονία, ειδικά στο πλαίσιο των «σφαγών» του Ισραήλ στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, η Τουρκία θα γίνει η πιο σημαντική χώρα μέχρι στιγμής που θα δηλώσει την εμπλοκή της στην υπόθεση και αυτό αναμένεται να ενισχύσει τις αποφάσεις παρέμβασης άλλων χωρών της περιοχής.

Νέος πόλεμος δηλώσεων

Στο μεταξύ ο πόλεμος δηλώσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας κλιμακώνεται με νέα επίθεση που εξαπέλυσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς εναντίον του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά από χθεσινή δήλωση του τελευταίου.



Σε ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Χ ο Κατς ανέφερε ότι «ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν χθες επιτέθηκε στις ΗΠΑ και στις δυτικές χώρες και είπε ότι είναι δυστυχώς δέσμιες του Ισραήλ και μιας χούφτας φανατικών σιωνιστών. Ερντογάν, αυτοί που είναι δέσμιοι είναι οι πολίτες της Τουρκίας που είναι αιχμάλωτοι της δικτατορίας σας, αφού αποκλείσατε 57 εκατομμύρια χρήστες του Instagram στη χώρα από το να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό - αλλά αφήσατε ελεύθερη την πρόσβαση στον ιδιωτικό σας λογαριασμό στο Instagram. Ένας ηγέτης που αγκαλιάζει τη Χαμάς και καταπιέζει τον λαό του και συμπεριφέρεται σαν δικτάτορας είναι δικτάτορας.» ανέφερε ο Ισραέλ Κατς για να πάρει άμεση απάντηση από τον εκπρόσωπο του ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ, αλλά και από το τουρκικό ΥΠ.ΕΞ:



«Η βούληση του προέδρου μας συνεχίζει να διαβάζει τα εγκλήματα των σύγχρονων ναζί στα πρόσωπά τους, δήλωσε ο Τσελίκ. «Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ είναι μια φωτοτυπία του υπουργού Εξωτερικών του Χίτλερ, Ρίμπεντροπ (...) Τα λόγια του Κατς είναι τα ίδια με τα λόγια των ναζί εκείνης της περιόδου. (…) . Η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τους Παλαιστινίους με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο».





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.