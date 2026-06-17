Ιαπωνικό ουίσκι 50 ετών έσπασε ρεκόρ: Πουλήθηκε για 1 εκατ. δολάρια

Μοναδικό μπουκάλι single-malt ουίσκι Yamazaki 50 ετών που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το Club Natsume, ελίτ ιδιωτικό κλαμπ στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, πωλήθηκε σε σχεδόν διπλάσια τιμή από την εκτιμώμενη τιμή, 8.250.000 δολάρια Χονγκ Κονγκ ή περίπου 1.000.000 δολάρια.

Η δημοπρασία του οίκου Bonhams στο Χονγκ Κονγκ, στην οποία πήραν μέρος τρεις πλειοδότες καταρρίφθηκε το προηγούμενο ρεκόρ των 6.200.000 δολαρίων Χονγκ Κονγκ (περίπου 790.000 δολάρια), που είχε σημειωθεί το 2020 για ένα Yamazaki 55 ετών. Η πώληση πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου.

«Η κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ για ένα ιαπωνικό ουίσκι σε δημοπρασία είναι ένα σημαντικό ορόσημο» δήλωσε ο Αμαγές Αούλι, παγκόσμιος επικεφαλής κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών. «Είναι επίσης ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα της δέσμευσης του οίκου Bonhams να διαμορφώσει το μέλλον των δημοπρασιών εκλεκτών κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών» σημείωσε.

Το ουίσκι Yamazaki 50 ετών είναι η δεύτερη παλαιότερη παραγωγή του αποστακτηρίου, που δημιουργήθηκε μόνο τρεις φορές, το 2005, το 2007 και το 2011. Σε μπουκάλι 700 ml, φέρει ετικέτα washi (σε παραδοσιακό ιαπωνικό και υπογραφή από τον Shinji Fukuyo, ειδικός από το ιαπωνικό αποστακτήριο Suntory, μητρική εταιρεία της Yamazaki. Πιστεύεται ότι αυτό το μπουκάλι κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και έκτοτε βρίσκεται σε ιδιωτικά χέρια. Το ουίσκι παλαιώθηκε στην καλύτερη ιαπωνική δρυ Mizunara και το μπουκάλι πωλήθηκε στην αρχική ξύλινη θήκη του, συνοδευόμενη από ένα γρατσουνισμένο γούρι για το λαιμό.

Πηγή: skai.gr

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